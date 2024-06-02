Зеленский готов признать Палестину как независимое государство

Владимир Зеленский заявил, что Украина признает Палестину государством. Свое заявление украинский лидер сделал во время конференции «Диалог — Шангри Ла», которая проходит в Сингапуре.
«Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину, и сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, и чтобы гражданские люди не страдали», — сказал Владимир Зеленский. Его слова приводит украинское издание «Страна».
Помимо этого, Зеленский принес извинения за поддержку Израиля, когда обострился конфликт в секторе Газа в октябре 2023 года. Тогда он заявил, что «право еврейского государства на защиту не подлежит сомнению».
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