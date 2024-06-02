Зеленский готов признать Палестину как независимое государство

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Владимир Зеленский извинился за поддержку Израиля во время обострения конфликта Фото:

Владимир Зеленский заявил, что Украина признает Палестину государством. Свое заявление украинский лидер сделал во время конференции «Диалог — Шангри Ла», которая проходит в Сингапуре.

«Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину, и сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, и чтобы гражданские люди не страдали», — сказал Владимир Зеленский. Его слова приводит украинское издание «Страна».

Помимо этого, Зеленский принес извинения за поддержку Израиля, когда обострился конфликт в секторе Газа в октябре 2023 года. Тогда он заявил, что «право еврейского государства на защиту не подлежит сомнению».

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Владимир Зеленский заявил, что Украина признает Палестину государством. Свое заявление украинский лидер сделал во время конференции «Диалог — Шангри Ла», которая проходит в Сингапуре. «Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину, и сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, и чтобы гражданские люди не страдали», — сказал Владимир Зеленский. Его слова приводит украинское издание «Страна». Помимо этого, Зеленский принес извинения за поддержку Израиля, когда обострился конфликт в секторе Газа в октябре 2023 года. Тогда он заявил, что «право еврейского государства на защиту не подлежит сомнению».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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