ФАС предложила дать скидку на оплату электроэнергии некоторым регионам РФ

ФАС предложила льготы на электроэнергию для владельцев домов без газа и с печами

04 июня 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

Для сельских жителей тариф может снизиться существенно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Федеральная антимонопольная служба России выступила с инициативой снижения энерготарифов для жителей регионов с печным отоплением и без газоснабжения. Это касается, в частности, Красноярского края, где тарифы на электроэнергию в домах с печами могут уменьшиться на 47%. Об этом говорится в разработанном службой проекте постановления правительства. «Согласно документу, тарифы будут снижаться для жителей городов — участников федерального проекта „Чистый воздух“. Таким образом, мера может коснуться Красноярска, Иркутска, Братска, Кемерово, Барнаула, Абакана и т. д. Цель — побудить население отказаться от печного отопления, перейдя на электроотопление», — рассказывает « Коммерсант ». Предложение ФАС нацелено не только снижение расходов на отопление для граждан, но и уменьшение объемов вредных выбросов в атмосферу. Однако аналитики выражают опасения по поводу возможного увеличения нагрузки на бизнес и рисков развития нелегального майнинга криптовалюты. Публичное обсуждение проекта продлится до 21 июня 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что россиян предупредили о подорожании услуг ЖКУ. По словам доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ поднимутся в среднем на 10% в связи с индексацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная антимонопольная служба России выступила с инициативой снижения энерготарифов для жителей регионов с печным отоплением и без газоснабжения. Это касается, в частности, Красноярского края, где тарифы на электроэнергию в домах с печами могут уменьшиться на 47%. Об этом говорится в разработанном службой проекте постановления правительства. «Согласно документу, тарифы будут снижаться для жителей городов — участников федерального проекта „Чистый воздух“. Таким образом, мера может коснуться Красноярска, Иркутска, Братска, Кемерово, Барнаула, Абакана и т. д. Цель — побудить население отказаться от печного отопления, перейдя на электроотопление», — рассказывает «Коммерсант». Предложение ФАС нацелено не только снижение расходов на отопление для граждан, но и уменьшение объемов вредных выбросов в атмосферу. Однако аналитики выражают опасения по поводу возможного увеличения нагрузки на бизнес и рисков развития нелегального майнинга криптовалюты. Публичное обсуждение проекта продлится до 21 июня 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что россиян предупредили о подорожании услуг ЖКУ. По словам доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ поднимутся в среднем на 10% в связи с индексацией.