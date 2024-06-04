04 июня 2024

ФАС предложила дать скидку на оплату электроэнергии некоторым регионам РФ

ФАС предложила льготы на электроэнергию для владельцев домов без газа и с печами
© Служба новостей «URA.RU»
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Балочные поселки Взлетный и Черный Мыс. Сургут, электросчетчик
Для сельских жителей тариф может снизиться существенно Фото:

Федеральная антимонопольная служба России выступила с инициативой снижения энерготарифов для жителей регионов с печным отоплением и без газоснабжения. Это касается, в частности, Красноярского края, где тарифы на электроэнергию в домах с печами могут уменьшиться на 47%. Об этом говорится в разработанном службой проекте постановления правительства.

«Согласно документу, тарифы будут снижаться для жителей городов — участников федерального проекта „Чистый воздух“. Таким образом, мера может коснуться Красноярска, Иркутска, Братска, Кемерово, Барнаула, Абакана и т. д. Цель — побудить население отказаться от печного отопления, перейдя на электроотопление», — рассказывает «Коммерсант».

Предложение ФАС нацелено не только снижение расходов на отопление для граждан, но и уменьшение объемов вредных выбросов в атмосферу. Однако аналитики выражают опасения по поводу возможного увеличения нагрузки на бизнес и рисков развития нелегального майнинга криптовалюты. Публичное обсуждение проекта продлится до 21 июня 2024 года.

Ранее URA.RU сообщало, что россиян предупредили о подорожании услуг ЖКУ. По словам доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ поднимутся в среднем на 10% в связи с индексацией.

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Федеральная антимонопольная служба России выступила с инициативой снижения энерготарифов для жителей регионов с печным отоплением и без газоснабжения. Это касается, в частности, Красноярского края, где тарифы на электроэнергию в домах с печами могут уменьшиться на 47%. Об этом говорится в разработанном службой проекте постановления правительства. «Согласно документу, тарифы будут снижаться для жителей городов — участников федерального проекта „Чистый воздух“. Таким образом, мера может коснуться Красноярска, Иркутска, Братска, Кемерово, Барнаула, Абакана и т. д. Цель — побудить население отказаться от печного отопления, перейдя на электроотопление», — рассказывает «Коммерсант». Предложение ФАС нацелено не только снижение расходов на отопление для граждан, но и уменьшение объемов вредных выбросов в атмосферу. Однако аналитики выражают опасения по поводу возможного увеличения нагрузки на бизнес и рисков развития нелегального майнинга криптовалюты. Публичное обсуждение проекта продлится до 21 июня 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что россиян предупредили о подорожании услуг ЖКУ. По словам доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ поднимутся в среднем на 10% в связи с индексацией.
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