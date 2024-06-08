Китай стал самым значимым партнером России в области рыболовства

Росрыболовство: Китай стал самым значимым партнером России

08 июня 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

70% российского экспорта рыбы и рыбной продукции приходится на Китай, заявили в Росрыболовстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Китай стал самым значимым партнером России в области рыболовства, на него приходится 70% российского экспорта. Об этом заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов в ходе пленарного заседания «Развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Китая в области рыболовства и аквакультуры». Мероприятие прошло в рамках ПМЭФ-2024. «В настоящее время Китай — наш наиболее значимый партнер. Достаточно сказать, что почти 70% российского экспорта рыбы и рыбной продукции приходится на Китай. Это огромные объемы — десятки миллионов тонн продукции, из которых 1,27 миллиона тонн приходится на Китай, и с каждым годом эта доля увеличивается», — сказал Соколов. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Заместитель руководителя Росрыболовства пояснил, что в результате санкций были прекращены поставки российской продукции, в том числе на рынки США. В связи с этим выросла торговля с Китаем. Обе стороны, по его словам, делают все возможное для развития этого партнерства. «Недавно произошло прорывное событие: китайские партнеры и Россельхознадзор смогли договориться и завершить длительный переговорный процесс о поставках рыбы и рыбной продукции на рынок Китая. Сейчас целый ряд барьеров в этом отношении устранены», — подчеркнул он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Китай стал самым значимым партнером России в области рыболовства, на него приходится 70% российского экспорта. Об этом заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов в ходе пленарного заседания «Развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Китая в области рыболовства и аквакультуры». Мероприятие прошло в рамках ПМЭФ-2024. «В настоящее время Китай — наш наиболее значимый партнер. Достаточно сказать, что почти 70% российского экспорта рыбы и рыбной продукции приходится на Китай. Это огромные объемы — десятки миллионов тонн продукции, из которых 1,27 миллиона тонн приходится на Китай, и с каждым годом эта доля увеличивается», — сказал Соколов. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Заместитель руководителя Росрыболовства пояснил, что в результате санкций были прекращены поставки российской продукции, в том числе на рынки США. В связи с этим выросла торговля с Китаем. Обе стороны, по его словам, делают все возможное для развития этого партнерства. «Недавно произошло прорывное событие: китайские партнеры и Россельхознадзор смогли договориться и завершить длительный переговорный процесс о поставках рыбы и рыбной продукции на рынок Китая. Сейчас целый ряд барьеров в этом отношении устранены», — подчеркнул он.