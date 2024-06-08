08 июня 2024

Китай стал самым значимым партнером России в области рыболовства

Росрыболовство: Китай стал самым значимым партнером России
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70% российского экспорта рыбы и рыбной продукции приходится на Китай, заявили в Росрыболовстве Фото:

Китай стал самым значимым партнером России в области рыболовства, на него приходится 70% российского экспорта. Об этом заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов в ходе пленарного заседания «Развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Китая в области рыболовства и аквакультуры». Мероприятие прошло в рамках ПМЭФ-2024.

«В настоящее время Китай — наш наиболее значимый партнер. Достаточно сказать, что почти 70% российского экспорта рыбы и рыбной продукции приходится на Китай. Это огромные объемы — десятки миллионов тонн продукции, из которых 1,27 миллиона тонн приходится на Китай, и с каждым годом эта доля увеличивается», — сказал Соколов. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.

Заместитель руководителя Росрыболовства пояснил, что в результате санкций были прекращены поставки российской продукции, в том числе на рынки США. В связи с этим выросла торговля с Китаем. Обе стороны, по его словам, делают все возможное для развития этого партнерства.

«Недавно произошло прорывное событие: китайские партнеры и Россельхознадзор смогли договориться и завершить длительный переговорный процесс о поставках рыбы и рыбной продукции на рынок Китая. Сейчас целый ряд барьеров в этом отношении устранены», — подчеркнул он.

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Китай стал самым значимым партнером России в области рыболовства, на него приходится 70% российского экспорта. Об этом заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов в ходе пленарного заседания «Развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Китая в области рыболовства и аквакультуры». Мероприятие прошло в рамках ПМЭФ-2024. «В настоящее время Китай — наш наиболее значимый партнер. Достаточно сказать, что почти 70% российского экспорта рыбы и рыбной продукции приходится на Китай. Это огромные объемы — десятки миллионов тонн продукции, из которых 1,27 миллиона тонн приходится на Китай, и с каждым годом эта доля увеличивается», — сказал Соколов. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Заместитель руководителя Росрыболовства пояснил, что в результате санкций были прекращены поставки российской продукции, в том числе на рынки США. В связи с этим выросла торговля с Китаем. Обе стороны, по его словам, делают все возможное для развития этого партнерства. «Недавно произошло прорывное событие: китайские партнеры и Россельхознадзор смогли договориться и завершить длительный переговорный процесс о поставках рыбы и рыбной продукции на рынок Китая. Сейчас целый ряд барьеров в этом отношении устранены», — подчеркнул он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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