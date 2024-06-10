10 июня 2024

Маск пригрозил Apple из-за искусственного интеллекта

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Маск запретит устройства Applе в своих компаниях, если корпорация не откажется от ИИ
Маск запретит устройства Applе в своих компаниях, если корпорация не откажется от ИИ Фото:

Компани предпринимателя и миллиардера из США Илона Маска могут отказаться от устройств Apple. Дело в том, что корпорация ввела технологии искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, которые Маск терпеть не намерен.

«Не хочу этого. Остановите эту жуткую шпионскую программу, или все устройства Apple будут запрещены в моих компаниях», — пригрозил Маск на своей странице в социальной сети Х.

Apple в ходе традиционной весенней презентации в своей штаб-квартире в Купертино представила новое поколение планшетов iPad Air и iPad Pro со специальными девайсами. Новый iPad Pro стал первым гаджетом американской корпорации, который получил чип М4, предназначенный для работ с ИИ. Фактически компания объявила о переходе на выпуск техники, работающей на основе нейросетей, передает телеканал 360.

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Компани предпринимателя и миллиардера из США Илона Маска могут отказаться от устройств Apple. Дело в том, что корпорация ввела технологии искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, которые Маск терпеть не намерен. «Не хочу этого. Остановите эту жуткую шпионскую программу, или все устройства Apple будут запрещены в моих компаниях», — пригрозил Маск на своей странице в социальной сети Х. Apple в ходе традиционной весенней презентации в своей штаб-квартире в Купертино представила новое поколение планшетов iPad Air и iPad Pro со специальными девайсами. Новый iPad Pro стал первым гаджетом американской корпорации, который получил чип М4, предназначенный для работ с ИИ. Фактически компания объявила о переходе на выпуск техники, работающей на основе нейросетей, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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