Маск пригрозил Apple из-за искусственного интеллекта

Компани предпринимателя и миллиардера из США Илона Маска могут отказаться от устройств Apple. Дело в том, что корпорация ввела технологии искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, которые Маск терпеть не намерен.
«Не хочу этого. Остановите эту жуткую шпионскую программу, или все устройства Apple будут запрещены в моих компаниях», — пригрозил Маск на своей странице в социальной сети Х.
Apple в ходе традиционной весенней презентации в своей штаб-квартире в Купертино представила новое поколение планшетов iPad Air и iPad Pro со специальными девайсами. Новый iPad Pro стал первым гаджетом американской корпорации, который получил чип М4, предназначенный для работ с ИИ. Фактически компания объявила о переходе на выпуск техники, работающей на основе нейросетей, передает телеканал 360.
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