WP: на службу в ВСУ поступили около трех тысяч осужденных

На военную службу в Вооруженные силы Украины призвали 2750 украинцев, отбывающих наказание в колониях. Об этом сообщают американские журналисты.
«Более 2750 мужчин были освобождены из украинских тюрем с тех пор, как парламент принял в мае закон, разрешающий некоторым осужденным вступать в армию, в том числе за торговлю наркотиками, кражу телефонов и совершение вооруженных нападений и убийств, а также за другие серьезные преступления», — пишет The Washington Post.
По данным газеты, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизовать преступников, которые были осуждены за нетяжкие деяния. Однако, украинцам совершим тяжкие преступления нельзя будет служить в армии. В эту категорию входят граждане, совершившие преступления против национальной безопасности Украины, терроризм, преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, аварии с летальным исходом, где водитель находился под воздействием наркотиков или алкоголя.
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