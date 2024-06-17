WP: на службу в ВСУ поступили около трех тысяч осужденных

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В Украине действует закон, позволяющий мобилизовать на военную службу заключенных из колоний
В Украине действует закон, позволяющий мобилизовать на военную службу заключенных из колоний Фото:

На военную службу в Вооруженные силы Украины призвали 2750 украинцев, отбывающих наказание в колониях. Об этом сообщают американские журналисты.

«Более 2750 мужчин были освобождены из украинских тюрем с тех пор, как парламент принял в мае закон, разрешающий некоторым осужденным вступать в армию, в том числе за торговлю наркотиками, кражу телефонов и совершение вооруженных нападений и убийств, а также за другие серьезные преступления», — пишет The Washington Post.

По данным газеты, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизовать преступников, которые были осуждены за нетяжкие деяния. Однако, украинцам совершим тяжкие преступления нельзя будет служить в армии. В эту категорию входят граждане, совершившие преступления против национальной безопасности Украины, терроризм, преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, аварии с летальным исходом, где водитель находился под воздействием наркотиков или алкоголя.

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На военную службу в Вооруженные силы Украины призвали 2750 украинцев, отбывающих наказание в колониях. Об этом сообщают американские журналисты. «Более 2750 мужчин были освобождены из украинских тюрем с тех пор, как парламент принял в мае закон, разрешающий некоторым осужденным вступать в армию, в том числе за торговлю наркотиками, кражу телефонов и совершение вооруженных нападений и убийств, а также за другие серьезные преступления», — пишет The Washington Post. По данным газеты, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизовать преступников, которые были осуждены за нетяжкие деяния. Однако, украинцам совершим тяжкие преступления нельзя будет служить в армии. В эту категорию входят граждане, совершившие преступления против национальной безопасности Украины, терроризм, преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, аварии с летальным исходом, где водитель находился под воздействием наркотиков или алкоголя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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