Тюменские специалисты восстановят объекты теплоснабжения в школах и детсаду ЛНР

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Тюменские специалисты начнут восстановление теплоснабжения в школах и детсаду Краснодона с 1 июля
Тюменские специалисты начнут восстановление теплоснабжения в школах и детсаду Краснодона с 1 июля Фото:

Специалисты из Тюменской области восстановят объекты теплоснабжения в трех школах и детском саде Краснодона (ЛНР). Об этом сообщили в правительстве республики.

«В школе № 7, спортивной школе № 2 города Молодогвардейска и Новосветловской школе №37 установят новые газовые котельные, а также проведут инженерные тепловые сети. А в детском саду „Аленка“ поселка Новосветловка заменят оборудование котельной. <…> Работы на которых будут вести специалисты Тюменской области», — написано в telegram-канале правительства ЛНР.

Старт восстановления будет дан 1 июля. Уже подготовлена проектная документация, заказано оборудование, определено направление трасс и идет подготовка к строительно-монтажным работам. Планируется, что функционирование котельных начнется к отопительному сезону.

Соглашение о сотрудничестве между главой Тюменской области и администрацией Краснодона было подписано в 2022 году. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.

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Специалисты из Тюменской области восстановят объекты теплоснабжения в трех школах и детском саде Краснодона (ЛНР). Об этом сообщили в правительстве республики. «В школе № 7, спортивной школе № 2 города Молодогвардейска и Новосветловской школе №37 установят новые газовые котельные, а также проведут инженерные тепловые сети. А в детском саду „Аленка“ поселка Новосветловка заменят оборудование котельной. <…> Работы на которых будут вести специалисты Тюменской области», — написано в telegram-канале правительства ЛНР. Старт восстановления будет дан 1 июля. Уже подготовлена проектная документация, заказано оборудование, определено направление трасс и идет подготовка к строительно-монтажным работам. Планируется, что функционирование котельных начнется к отопительному сезону. Соглашение о сотрудничестве между главой Тюменской области и администрацией Краснодона было подписано в 2022 году. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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