Арестович* рассказал Собчак, почему Украина не может решиться на диалог с РФ

Арестович*: власть Украины не способна решить проблему национальной идентичности
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Алексей Арестович* считает, что киевская власть ориентируется только на определенную категорию населения, что и мешает пойти на переговоры с Россией
Алексей Арестович* считает, что киевская власть ориентируется только на определенную категорию населения, что и мешает пойти на переговоры с Россией Фото:

Текущая политика Украины провоцирует внутренние проблемы и мешает Киеву пойти на диалог с Москвой. Таким мнением поделился экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

«В отличие от России, украинские власти не могут своему народу показать национальный путь, по которому движется страна. <...> Изначально и Зеленский и экс-президент Петр Порошенко работали именно на русский язык. Но поняли, что опираться на большинство они не могут. Люди верят им все меньше. Нашим президентам не хватает силы вернуть Украину к ее исторической сути. Они начинают играть в электоральные игры, которые оборачиваются войной», — рассказал Алексей Арестович в интервью российской журналистки Ксении Собчак. Интервью опубликовано на ее youtube-канале. Арестович добавил, что необходимо проводить реальный аудит среди населения страны и решать внутренние проблемы: от экономики до национальной идеологии. Именно все это и мешает Киеву инициировать переговоры с Россией. 

По его словам, Владимир Зеленский изначально пришел к власти на лозунгах построения украинского проекта, который заключался в том, что страна — зона, где проживают разные нации и культуры. Где украинство больше воспринималось как определенный образ жизни. Но есть люди, пассионарные и агрессивные и они хотят навязать свою точку зрения.

Алексей Арестович открыто выступает против киевской власти и Зеленского в частности. Он недоволен текущей политикой властей страны. Он также отмечал, что Зеленскому не хватает дипломатических навыков, тот не умеет отвечать на неудобные вопросы. 

*Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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Текущая политика Украины провоцирует внутренние проблемы и мешает Киеву пойти на диалог с Москвой. Таким мнением поделился экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). «В отличие от России, украинские власти не могут своему народу показать национальный путь, по которому движется страна. <...> Изначально и Зеленский и экс-президент Петр Порошенко работали именно на русский язык. Но поняли, что опираться на большинство они не могут. Люди верят им все меньше. Нашим президентам не хватает силы вернуть Украину к ее исторической сути. Они начинают играть в электоральные игры, которые оборачиваются войной», — рассказал Алексей Арестович в интервью российской журналистки Ксении Собчак. Интервью опубликовано на ее youtube-канале. Арестович добавил, что необходимо проводить реальный аудит среди населения страны и решать внутренние проблемы: от экономики до национальной идеологии. Именно все это и мешает Киеву инициировать переговоры с Россией.  По его словам, Владимир Зеленский изначально пришел к власти на лозунгах построения украинского проекта, который заключался в том, что страна — зона, где проживают разные нации и культуры. Где украинство больше воспринималось как определенный образ жизни. Но есть люди, пассионарные и агрессивные и они хотят навязать свою точку зрения. Алексей Арестович открыто выступает против киевской власти и Зеленского в частности. Он недоволен текущей политикой властей страны. Он также отмечал, что Зеленскому не хватает дипломатических навыков, тот не умеет отвечать на неудобные вопросы.  *Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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