Арестович* высмеял Зеленского на фоне пресс-конференции Путина

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Арестович, stock
Алексей Арестович задумался о преимуществе Украины и России Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) оценил прямую линию и пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Он задался вопросом, у какой из стран есть преимущество, если российский лидер отвечает на неудобные вопросы граждан. По его мнению, украинского лидера Владимира Зеленского «сожгли бы» за подобное.

«Путин называет нас братьями и единым народом. На экране у Путина — неудобные вопросы от россиян», — написал Арестович в своем telegram-канале. По его словам, за подобное президента Украины Владимира Зеленского сожгли бы. «Как вы думаете — у кого преимущество — у нас, или у них?», — заключил Арестович.

Прямая линия и пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным проходит 14 декабря 2023 года. В ходе глава государства отвечает на вопросы граждан и журналистов. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.

* Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) оценил прямую линию и пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Он задался вопросом, у какой из стран есть преимущество, если российский лидер отвечает на неудобные вопросы граждан. По его мнению, украинского лидера Владимира Зеленского «сожгли бы» за подобное. «Путин называет нас братьями и единым народом. На экране у Путина — неудобные вопросы от россиян», — написал Арестович в своем telegram-канале. По его словам, за подобное президента Украины Владимира Зеленского сожгли бы. «Как вы думаете — у кого преимущество — у нас, или у них?», — заключил Арестович. Прямая линия и пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным проходит 14 декабря 2023 года. В ходе глава государства отвечает на вопросы граждан и журналистов. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия. * Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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