Арестович* высмеял Зеленского на фоне пресс-конференции Путина

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) оценил прямую линию и пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Он задался вопросом, у какой из стран есть преимущество, если российский лидер отвечает на неудобные вопросы граждан. По его мнению, украинского лидера Владимира Зеленского «сожгли бы» за подобное.
«Путин называет нас братьями и единым народом. На экране у Путина — неудобные вопросы от россиян», — написал Арестович в своем telegram-канале. По его словам, за подобное президента Украины Владимира Зеленского сожгли бы. «Как вы думаете — у кого преимущество — у нас, или у них?», — заключил Арестович.
Прямая линия и пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным проходит 14 декабря 2023 года. В ходе глава государства отвечает на вопросы граждан и журналистов. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.
* Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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