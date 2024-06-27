Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе

В Кузбассе грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
В Кузбассе столкнулись междугородний автобус и грузовик. В результате ДТП пострадали девять человек. Об этом сообщили в ЕДДС.
«Пострадали девять человек, включая двоих детей [в ходе ДТП в Кузбассе]», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщение диспетчерской службы. Отмечается, что среди пострадавших — двое детей. Четыре человека были госпитализированы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.