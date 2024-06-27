Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе

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В Кузбассе грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
В Кузбассе грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие Фото:

В Кузбассе столкнулись междугородний автобус и грузовик. В результате ДТП пострадали девять человек. Об этом сообщили в ЕДДС. 

«Пострадали девять человек, включая двоих детей [в ходе ДТП в Кузбассе]», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщение диспетчерской службы. Отмечается, что среди пострадавших — двое детей. Четыре человека были госпитализированы. 

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В Кузбассе столкнулись междугородний автобус и грузовик. В результате ДТП пострадали девять человек. Об этом сообщили в ЕДДС.  «Пострадали девять человек, включая двоих детей [в ходе ДТП в Кузбассе]», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщение диспетчерской службы. Отмечается, что среди пострадавших — двое детей. Четыре человека были госпитализированы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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