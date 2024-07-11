Mash: режим ЧС ввели в Краснодарском крае из-за чумы свиней

В Каневском районе Краснодарского края объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и повышенной готовности в связи с вспышкой африканской чумы свиней. Об этом сообщают telegram-каналы.
«В самом Каневском районе режим повышенной готовности, а в Придорожном сельском поселении, где находится предприятие, — режим ЧС», — говорится в сообщении telegram-канала Mash. Там добавили, что очаг находится в агрокомплексе «Каневской Бекон» на девять тысяч голов свиней, из которых семь уже пали.
URA.RU направило запрос в администрацию Каневского района для уточнения информации. Ответ ожидается.
Африканская чума свиней — смертельно опасное вирусное заболевание. Им заражаются домашние свиньи и дикие кабаны независимо от возраста и породы. Она не представляет угрозы для здоровья человека.
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