Mash: режим ЧС ввели в Краснодарском крае из-за чумы свиней

11 июля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Африканская чума свиней обнаружена в Краснодарском крае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каневском районе Краснодарского края объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и повышенной готовности в связи с вспышкой африканской чумы свиней. Об этом сообщают telegram-каналы. «В самом Каневском районе режим повышенной готовности, а в Придорожном сельском поселении, где находится предприятие, — режим ЧС», — говорится в сообщении telegram-канала Mash. Там добавили, что очаг находится в агрокомплексе «Каневской Бекон» на девять тысяч голов свиней, из которых семь уже пали. URA.RU направило запрос в администрацию Каневского района для уточнения информации. Ответ ожидается. Африканская чума свиней — смертельно опасное вирусное заболевание. Им заражаются домашние свиньи и дикие кабаны независимо от возраста и породы. Она не представляет угрозы для здоровья человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каневском районе Краснодарского края объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и повышенной готовности в связи с вспышкой африканской чумы свиней. Об этом сообщают telegram-каналы. «В самом Каневском районе режим повышенной готовности, а в Придорожном сельском поселении, где находится предприятие, — режим ЧС», — говорится в сообщении telegram-канала Mash. Там добавили, что очаг находится в агрокомплексе «Каневской Бекон» на девять тысяч голов свиней, из которых семь уже пали. URA.RU направило запрос в администрацию Каневского района для уточнения информации. Ответ ожидается. Африканская чума свиней — смертельно опасное вирусное заболевание. Им заражаются домашние свиньи и дикие кабаны независимо от возраста и породы. Она не представляет угрозы для здоровья человека.