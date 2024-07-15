Трамп предсказал покушение на себя за два дня до стрельбы

Балаж Орбан: Трамп знал, что его переизбранию будут мешать любыми способами

15 июля 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан встречался с Трампом за два дня до покушения Фото: Zuma\TASS новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Экс-президент США Дональд Трамп предвидел, что будут предприняты все усилия, чтобы не дать ему вернуться в Белый дом, но не собирался сдаваться. Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан. Новость по теме Как проходит предвыборная кампания Трампа после покушения «Мы ужинали с (бывшим) президентом Трампом за два дня до покушения, и он знал, что будет сделано все, чтобы не дать ему вернуться и навести порядок», — сказал Орбан в интервью газете Magyar Nemzet . По его словам, «венгры знают природу военной пропаганды», которая не жалеет никаких средств, чтобы «заставить замолчать и дискредитировать голоса сторонников мира». Во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, в результате которой он получил ранение в ухо, передает 360.ru. 20-летний нападавший был ликвидирован, а пожарный, прикрывший свою семью, погиб. URA.RU рассказывало, что известно о стрелявшем. Например, он работал в реабилитационном центре, был членом стрелкового клуба и изготавливал дома взрывные устройства. Покушение на Трампа изменило ход предвыборной кампании кандидата, который теперь стремится объединить страну и продолжить свою гонку за президентское кресло. Предприниматель Илон Маск заявил, что секретная служба США виновата в проблемах с безопасностью на митинге в Пенсильвании. Экс-агент ФБР Джонатан Гиллиам также раскритиковал действия охраны Трампа во время покушения Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент США Дональд Трамп предвидел, что будут предприняты все усилия, чтобы не дать ему вернуться в Белый дом, но не собирался сдаваться. Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан. «Мы ужинали с (бывшим) президентом Трампом за два дня до покушения, и он знал, что будет сделано все, чтобы не дать ему вернуться и навести порядок», — сказал Орбан в интервью газете Magyar Nemzet. По его словам, «венгры знают природу военной пропаганды», которая не жалеет никаких средств, чтобы «заставить замолчать и дискредитировать голоса сторонников мира». Во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, в результате которой он получил ранение в ухо, передает 360.ru. 20-летний нападавший был ликвидирован, а пожарный, прикрывший свою семью, погиб. URA.RU рассказывало, что известно о стрелявшем. Например, он работал в реабилитационном центре, был членом стрелкового клуба и изготавливал дома взрывные устройства. Покушение на Трампа изменило ход предвыборной кампании кандидата, который теперь стремится объединить страну и продолжить свою гонку за президентское кресло. Предприниматель Илон Маск заявил, что секретная служба США виновата в проблемах с безопасностью на митинге в Пенсильвании. Экс-агент ФБР Джонатан Гиллиам также раскритиковал действия охраны Трампа во время покушения