Болтон: политика Трампа приведет к разрушительным уступкам Путину по Украине

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Клипарт. Джон Болтон. Екатеринбург, болтон джон, john bolton, болтон джон юниор
Трамп привержен Владимиру Путину, заявил Болтон Фото:

Политика экс-главы США Дональда Трампа в отношении Украины может привести к разрушительным уступкам в пользу России. Об этом сообщил бывший советник Белого дома Джон Болтон.

«[Трамп] понятия не имеет, как собирается договориться о прекращении [украинского] конфликта, но я думаю, что его приверженность Владимиру Путину (президент России — прим. URA.RU) приведет к уступкам российской стороне, которые будут разрушительными для Украины», — сообщил Болтон. Об этом он заявил в интервью CNN. Он также подчеркнул важность помощи США Украине, отмечая, что это делается не из милосердия, а в интересах американской национальной безопасности.

Ранее Трамп переговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским по телефону. Звонок продлился 15-20 минут. Политики договорились о личной встрече, где они обсудят, как построить справедливый и прочный мир.

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Политика экс-главы США Дональда Трампа в отношении Украины может привести к разрушительным уступкам в пользу России. Об этом сообщил бывший советник Белого дома Джон Болтон. «[Трамп] понятия не имеет, как собирается договориться о прекращении [украинского] конфликта, но я думаю, что его приверженность Владимиру Путину (президент России — прим. URA.RU) приведет к уступкам российской стороне, которые будут разрушительными для Украины», — сообщил Болтон. Об этом он заявил в интервью CNN. Он также подчеркнул важность помощи США Украине, отмечая, что это делается не из милосердия, а в интересах американской национальной безопасности. Ранее Трамп переговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским по телефону. Звонок продлился 15-20 минут. Политики договорились о личной встрече, где они обсудят, как построить справедливый и прочный мир.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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