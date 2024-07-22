Заместителя Володина сняли с должности

Вице-спикера Госдумы Неверова освободили от должности
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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, неверов сергей
Сергей Неверов освобожден от должности вице-спикера Госдумы Фото:

В Госдуму внесен проект постановления об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера нижней палаты парламента. Соответствующий документ появился в базе ГД.

«Освободить депутата Государственной думы Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя ГД Российской Федерации», — говорится в постановлении. Решение вступает в силу со дня опубликования.

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В Госдуму внесен проект постановления об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера нижней палаты парламента. Соответствующий документ появился в базе ГД. «Освободить депутата Государственной думы Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя ГД Российской Федерации», — говорится в постановлении. Решение вступает в силу со дня опубликования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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