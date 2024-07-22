Заместителя Володина сняли с должности

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Вице-спикера Госдумы Неверова освободили от должности

22 июля 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Сергей Неверов освобожден от должности вице-спикера Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуму внесен проект постановления об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера нижней палаты парламента. Соответствующий документ появился в базе ГД. «Освободить депутата Государственной думы Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя ГД Российской Федерации», — говорится в постановлении. Решение вступает в силу со дня опубликования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму внесен проект постановления об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера нижней палаты парламента. Соответствующий документ появился в базе ГД. «Освободить депутата Государственной думы Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя ГД Российской Федерации», — говорится в постановлении. Решение вступает в силу со дня опубликования.