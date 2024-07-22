Заместителя Володина сняли с должности

Сергей Неверов освобожден от должности вице-спикера Госдумы
В Госдуму внесен проект постановления об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера нижней палаты парламента. Соответствующий документ появился в базе ГД.
«Освободить депутата Государственной думы Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя ГД Российской Федерации», —
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.