В Курган съедутся топ-менеджеры из Тюмени, Ростова и Перми, чтобы показать новую технику

В Кургане съедутся представители предприятий «Ростсельмаш» из Ростова-на-Дону, «Тюменьагромаш» и Краснокамского РМЗ (Пермский край) на окружную выставку-форум «День Уральского поля-2024». Производители покажут новинки спецтехники и поделятся разработками по ведению аграрного бизнеса. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
«2 августа, в Кургане пройдет юбилейная Десятая окружная выставка-форум „День Уральского поля-2024“. Она состоится на полях животноводческого предприятия ЗАО „Глинки“. Свою спецтехнику покажет Краснокамский РМЗ и „Ростсельмаш“ совместно с дилером „Тюменьагромаш“», — говорится на сайте организаторов.
Краснокамский ремонтно-механический завод в рамках выставки покажет новинку — пресс-подборщик R12 Super с кожухами из стеклопластика. Предприятие «Ростсельмаш» совместно с «Тюменьагромашем» представят продемонстрирует двухбарабанный зерноуборочный комбайн RSM 161, модернизированный трактор-рекордсмен Ростсельмаш 2400. Также гостям выставки представят самоходную косилку, кормоуборочный комбайн и прицепной опрыскиватель.
Также в ходе мероприятия пройдет конкурс «Краса Уральского поля», соревнованя по силовому экстриму «Богатырь Уральского поля» и показ спецодежды.
В прошлом году выставку посещал замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Также вместе с ним приезжал чиновник из Минобрнауки Вугар Багиров и главный федеральный инспектор региона Артем Пушкин. Всего на мероприятии собралось порядка 1 500 гостей.
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