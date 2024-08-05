Якушев назвал главную задачу отделений ЕР на выборах-2024

Главная задача «Единой России» на выборах-2024 — обеспечить максимальную поддержку кандидатам-участникам СВО. Качество их сопровождения во время кампании будет главным критерием эффективности партийных отделений. Об этом рассказал врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.
«Методическое, юридическое сопровождение бойцы, которых партия сейчас выдвинула на осенние выборы, начали получать в ходе предварительного голосования. Теперь им предстоит новый сложный этап кампании, в конкуренции с кандидатами от других партий. Ребята должны быть уверены, что они могут на нас рассчитывать в новом для себя статусе. Так же как и мы, вся страна, рассчитывает на них в ходе СВО», — отметил Владимир Якушев.
Из выдвинутых 36 тысяч кандидатов 380 — участники спецоперации. Всего кандидатов без политического опыта оказался 61% от общего числа.
По словам Якушева, из общего числа кандидатов членами партии являются 65%, сторонниками — 35%. Треть кандидатов женщины. Молодых людей до 35 лет — 15%. Каждый четвертый кандидат — представитель малого и среднего бизнеса, коммерческого сектора. Педагогов, общественников, соцработников, представителей медицины и ЖКХ, культуры — 45%. Госслужащих 13%.
Ранее председатель партии Дмитрий Медведев назвал условия вхождения партийных кандидатов в Госдуму в 2026 году. Модерировать предвыборную кампанию предстоит новому врио секретаря Генсовета Владимиру Якушеву.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.