Россия закрыла три важных порта

09 августа 2024 в 22:16 Размер текста - 17 +

Порты Евпатория и Ялта в Крыму закрываются с 15 августа 2024 года на период их реконструкции Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Порты Евпатория и Ялта в Крыму и порт Витино в Мурманской области будут временно закрыты по распоряжению правительства. Документ распоряжения опубликован на официальном сайте правовых актов. «Временно закрыть морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Евпатория (Республика Крым)», — говорится в документе . Два порта в Крыму будут закрыты с 15 августа 2024 года на период их реконструкции. Также отдельным документом правительство распорядилось о закрытии для оказания услуг и захода иностранных судов морского порта Витино в Мурманской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Порты Евпатория и Ялта в Крыму и порт Витино в Мурманской области будут временно закрыты по распоряжению правительства. Документ распоряжения опубликован на официальном сайте правовых актов. «Временно закрыть морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Евпатория (Республика Крым)», — говорится в документе. Два порта в Крыму будут закрыты с 15 августа 2024 года на период их реконструкции. Также отдельным документом правительство распорядилось о закрытии для оказания услуг и захода иностранных судов морского порта Витино в Мурманской области.