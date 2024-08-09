Россия закрыла три важных порта

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Порты Евпатория и Ялта в Крыму закрываются с 15 августа 2024 года на период их реконструкции Фото:

Порты Евпатория и Ялта в Крыму и порт Витино в Мурманской области будут временно закрыты по распоряжению правительства. Документ распоряжения опубликован на официальном сайте правовых актов.

«Временно закрыть морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Евпатория (Республика Крым)», — говорится в документе. Два порта в Крыму будут закрыты с 15 августа 2024 года на период их реконструкции. Также отдельным документом правительство распорядилось о закрытии для оказания услуг и захода иностранных судов морского порта Витино в Мурманской области.

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Порты Евпатория и Ялта в Крыму и порт Витино в Мурманской области будут временно закрыты по распоряжению правительства. Документ распоряжения опубликован на официальном сайте правовых актов. «Временно закрыть морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Евпатория (Республика Крым)», — говорится в документе. Два порта в Крыму будут закрыты с 15 августа 2024 года на период их реконструкции. Также отдельным документом правительство распорядилось о закрытии для оказания услуг и захода иностранных судов морского порта Витино в Мурманской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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