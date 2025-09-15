«Он наш»: бандиты угрожали борцу с коррупцией, чтобы защитить Меладзе

Общественника Бородина бандиты просили вести себя аккуратно с Меладзе
Обьщественника попросили «быть аккуратнее с Валерой», рассказал сам Бородин
Обьщественника попросили «быть аккуратнее с Валерой», рассказал сам Бородин Фото:

Руководителю Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталию Бородину после запроса в правоохранительные органы проверить действия певца Валерия Меладзе поступил звонок с просьбой «вести себя аккуратно» с артистом. Об этом рассказал сам общественник.

«Когда мы попросили правоохранительные органы проверить деятельность поддерживающего Украину артиста, мне набрали люди из криминального мира и сказали: „Веди себя аккуратно с Валерой, потому что он наш“», — заявил Бородин. Его слова приводит «Ридус».

Также Бородин отметил, что спустя месяц от звонка на его сына было организовано покушение. Ранее судимый мужчина увез его в лес, угрожал и поставил на колени.

Ранее сообщалось, что часть гонорара Валерия Меладзе за европейский тур может быть перечислена на нужды ВСУ, поскольку организацией его концертов занимаются проукраинские структуры. Сам артист о возможных переводах средств не осведомлен, а билеты на его выступления реализуют компании, связанные с поддержкой украинской армии.

