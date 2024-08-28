Россиянки, которым турецкая полиция вырвала ногти, вернулись домой

28 августа 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Российские туристки, которых турецкая полиция жестоко избила в аэропорту в июне, смогли вернуться домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Две россиянки, которые были задержаны в Турции и не могли покинуть страну почти три месяца, возвратились на родину. Теперь они ведут судебный процесс против турецкой полиции, обвиняя ее в неправомерных действиях. «Две туристки из России, застрявшие в Турции почти на три месяца, наконец-то вернулись домой и теперь судятся с турецкой полицией», — пишут «Аргументы и факты». Во время задержания в аэропорту одной из туристок вырвали ногти, турецкая полиция применяла к женщинам насильственные действия. Светлана и Юлия были обвинены в сопротивлении полиции и оскорблении властей после этого инцидента. Задержание россиянок привело к тому, что женщины оказались без средств к существованию, были вынуждены жить в заброшенном доме и мылись в торговом центре, пока не получили помощь от дипломатов и правозащитников. Благодаря их работе россиянкам удалось вернуться домой и снять с себя все обвинения. «Все наши побои затерты. Карта с нашими побоями пуста, поэтому и навешали на нас всего… Сейчас дело приняло другой оборот, потерпевшей в деле стала я. Мы все распечатали и отдали в уголовный суд», — рассказала газете Юлия. История задержания россиянок началась 6 июня, когда 48-летняя Светлана была не допущена через границу, а у 38-летней Юлии изъяли телефон. Тогда женщин задержали, жестоко избили и вырвали им ногти. При этом, по версии турецкой полиции, туристки сами спровоцировали столкновение. До снятия всех обвинений женщинам грозило до трех лет тюрьмы. Суд был назначен лишь на декабрь, поэтому туристкам было запрещено покидать страну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Две россиянки, которые были задержаны в Турции и не могли покинуть страну почти три месяца, возвратились на родину. Теперь они ведут судебный процесс против турецкой полиции, обвиняя ее в неправомерных действиях. «Две туристки из России, застрявшие в Турции почти на три месяца, наконец-то вернулись домой и теперь судятся с турецкой полицией», — пишут «Аргументы и факты». Во время задержания в аэропорту одной из туристок вырвали ногти, турецкая полиция применяла к женщинам насильственные действия. Светлана и Юлия были обвинены в сопротивлении полиции и оскорблении властей после этого инцидента. Задержание россиянок привело к тому, что женщины оказались без средств к существованию, были вынуждены жить в заброшенном доме и мылись в торговом центре, пока не получили помощь от дипломатов и правозащитников. Благодаря их работе россиянкам удалось вернуться домой и снять с себя все обвинения. «Все наши побои затерты. Карта с нашими побоями пуста, поэтому и навешали на нас всего… Сейчас дело приняло другой оборот, потерпевшей в деле стала я. Мы все распечатали и отдали в уголовный суд», — рассказала газете Юлия. История задержания россиянок началась 6 июня, когда 48-летняя Светлана была не допущена через границу, а у 38-летней Юлии изъяли телефон. Тогда женщин задержали, жестоко избили и вырвали им ногти. При этом, по версии турецкой полиции, туристки сами спровоцировали столкновение. До снятия всех обвинений женщинам грозило до трех лет тюрьмы. Суд был назначен лишь на декабрь, поэтому туристкам было запрещено покидать страну.