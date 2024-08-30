Медведев объяснил нездоровый интерес Зеленского к Донбассу

Медведев: Зеленский хочет рассчитаться с Западом земельными богатствами Донбасса
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Запад желает взять под контроль ресурсы Донбасса, заявил Медведев
Запад желает взять под контроль ресурсы Донбасса, заявил Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается расплатиться с Западом ресурсами Донбасса. Западные страны требуют от Киева продолжать боевые действия ради доступа к полезным ископаемым, не испытывая угрызений совести. Лидеры Запада уже открыто говорят о необходимости возмещения долгов. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Чтобы получить заветный доступ к полезным ископаемым Донбасса, западные паразиты без зазрения совести требуют от своих подопечных войны до последнего украинца. Они уже прямо и без стеснения озвучивают такие планы. Типа, платить по долгам придется совсем скоро», — написал Медведев в своем telegram-канале. 

Он добавил, что украинские власти стремятся вернуть Донбасс из-за его значительных минеральных ресурсов, которые помогут компенсировать потерянные из-за коррупции деньги. Общая стоимость ресурсов Украины оценивается в 14,8 триллионов долларов, из которых 7,3 триллиона, по словам Медведева, сосредоточены в Донецке и Луганске. Ресурсы Крыма, Запорожья и Херсона оцениваются в 821 миллиард долларов. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что на западной Украине ресурсов всего на 723 миллиарда, что составляет менее 5% всех запасов страны.

Владимир Зеленский 3 августа подписал закон об отсрочке выплаты госдолга Украины до 1 октября 2024 года, что вызвало недовольство Запада. Постановление украинского правительства также прекращает обслуживание обязательств по кредитам, еврооблигациям и ВВП-варрантам для некоторых кредиторов, передает «Национальная служба новостей». Несмотря на это западные инвесторы продолжают получать значительную прибыль от украинских долгов. Фонд Arkaim Advisors достиг высокой доходности благодаря вложениям в украинские компании «Нафтогаз», «Украинские железные дороги» и «Метинвест» с доходностью 73%, 52% и 19% соответственно, сообщает Pravda.ru.

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Украинский лидер Владимир Зеленский пытается расплатиться с Западом ресурсами Донбасса. Западные страны требуют от Киева продолжать боевые действия ради доступа к полезным ископаемым, не испытывая угрызений совести. Лидеры Запада уже открыто говорят о необходимости возмещения долгов. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Чтобы получить заветный доступ к полезным ископаемым Донбасса, западные паразиты без зазрения совести требуют от своих подопечных войны до последнего украинца. Они уже прямо и без стеснения озвучивают такие планы. Типа, платить по долгам придется совсем скоро», — написал Медведев в своем telegram-канале.  Он добавил, что украинские власти стремятся вернуть Донбасс из-за его значительных минеральных ресурсов, которые помогут компенсировать потерянные из-за коррупции деньги. Общая стоимость ресурсов Украины оценивается в 14,8 триллионов долларов, из которых 7,3 триллиона, по словам Медведева, сосредоточены в Донецке и Луганске. Ресурсы Крыма, Запорожья и Херсона оцениваются в 821 миллиард долларов. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что на западной Украине ресурсов всего на 723 миллиарда, что составляет менее 5% всех запасов страны. Владимир Зеленский 3 августа подписал закон об отсрочке выплаты госдолга Украины до 1 октября 2024 года, что вызвало недовольство Запада. Постановление украинского правительства также прекращает обслуживание обязательств по кредитам, еврооблигациям и ВВП-варрантам для некоторых кредиторов, передает «Национальная служба новостей». Несмотря на это западные инвесторы продолжают получать значительную прибыль от украинских долгов. Фонд Arkaim Advisors достиг высокой доходности благодаря вложениям в украинские компании «Нафтогаз», «Украинские железные дороги» и «Метинвест» с доходностью 73%, 52% и 19% соответственно, сообщает Pravda.ru.
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