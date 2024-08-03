Боуз: Зеленский отказался выплачивать долги Украины

03 августа 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский принял закон, согласно которому будут приостановлены выплаты по внешнему долгу Украины до 1 октября Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский глава Владимир Зеленский принял закон, освобождающий его страну от выплаты госдолга до 1 октября 2024 года. Такое решение вызвало недовольство со стороны Запада. Об этом заявил ирландский журналист Чей Бойз. «Сначала он принял законы, запрещающие [русский] язык, затем [украинскую православную] церковь, затем выборы. Потом — законы, не позволяющие его гражданам вырваться из его диктатуры. Теперь он принял закон, согласно которому Украина не обязана платить по долгам», — написал журналист в соцсети Х. По его словам, Зеленский пишет «собственный сценарий». Ранее S&P Global, одно из ведущих американских рейтинговых агентств, объявило о понижении кредитного рейтинга Украины до статуса «выборочный дефолт». Причиной такого шага стало отсутствие выплат по купонам украинских евробондов-2026. Отмечается, такой результат также связан с новым принятым законом о прекращении выплат госдолга страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский глава Владимир Зеленский принял закон, освобождающий его страну от выплаты госдолга до 1 октября 2024 года. Такое решение вызвало недовольство со стороны Запада. Об этом заявил ирландский журналист Чей Бойз. «Сначала он принял законы, запрещающие [русский] язык, затем [украинскую православную] церковь, затем выборы. Потом — законы, не позволяющие его гражданам вырваться из его диктатуры. Теперь он принял закон, согласно которому Украина не обязана платить по долгам», — написал журналист в соцсети Х. По его словам, Зеленский пишет «собственный сценарий». Ранее S&P Global, одно из ведущих американских рейтинговых агентств, объявило о понижении кредитного рейтинга Украины до статуса «выборочный дефолт». Причиной такого шага стало отсутствие выплат по купонам украинских евробондов-2026. Отмечается, такой результат также связан с новым принятым законом о прекращении выплат госдолга страны.