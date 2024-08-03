Боуз: Зеленский отказался выплачивать долги Украины

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский принял закон, согласно которому будут приостановлены выплаты по внешнему долгу Украины до 1 октября Фото:

Украинский глава Владимир Зеленский принял закон, освобождающий его страну от выплаты госдолга до 1 октября 2024 года. Такое решение вызвало недовольство со стороны Запада. Об этом заявил ирландский журналист Чей Бойз.

«Сначала он принял законы, запрещающие [русский] язык, затем [украинскую православную] церковь, затем выборы. Потом — законы, не позволяющие его гражданам вырваться из его диктатуры. Теперь он принял закон, согласно которому Украина не обязана платить по долгам», — написал журналист в соцсети Х. По его словам, Зеленский пишет «собственный сценарий».

Ранее S&P Global, одно из ведущих американских рейтинговых агентств, объявило о понижении кредитного рейтинга Украины до статуса «выборочный дефолт». Причиной такого шага стало отсутствие выплат по купонам украинских евробондов-2026. Отмечается, такой результат также связан с новым принятым законом о прекращении выплат госдолга страны.

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Украинский глава Владимир Зеленский принял закон, освобождающий его страну от выплаты госдолга до 1 октября 2024 года. Такое решение вызвало недовольство со стороны Запада. Об этом заявил ирландский журналист Чей Бойз. «Сначала он принял законы, запрещающие [русский] язык, затем [украинскую православную] церковь, затем выборы. Потом — законы, не позволяющие его гражданам вырваться из его диктатуры. Теперь он принял закон, согласно которому Украина не обязана платить по долгам», — написал журналист в соцсети Х. По его словам, Зеленский пишет «собственный сценарий». Ранее S&P Global, одно из ведущих американских рейтинговых агентств, объявило о понижении кредитного рейтинга Украины до статуса «выборочный дефолт». Причиной такого шага стало отсутствие выплат по купонам украинских евробондов-2026. Отмечается, такой результат также связан с новым принятым законом о прекращении выплат госдолга страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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