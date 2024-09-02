В России появится город с новым названием

Волгоград временно переименуют в Сталинград
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Волгограду будет присвоено историческое название в честь Дня Победы над Японией
Волгограду будет присвоено историческое название в честь Дня Победы над Японией Фото:

Волгоград 3 сентября будет временно переименован в Сталинград в честь Дня Победы над Японией и завершения Второй мировой войны. Это переименование будет действовать только один день.

«3 сентября Волгоград переименуют в Сталинград», — сообщает издание «Блокнот». Там добавили, что переименование будет связано с Днем Победы над милитаристской Японией и окончанием Второй мировой войны, который в России отмечают 3 сентября.

На один день 3 сентября городу вернут историческое название, и на основных въездах заменят дорожные знаки. Волгоград становится Сталинградом девять раз в году, включая такие даты как 23 февраля, 8 мая, 22 июня и другие значимые дни, заключили в материале.

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Волгоград 3 сентября будет временно переименован в Сталинград в честь Дня Победы над Японией и завершения Второй мировой войны. Это переименование будет действовать только один день. «3 сентября Волгоград переименуют в Сталинград», — сообщает издание «Блокнот». Там добавили, что переименование будет связано с Днем Победы над милитаристской Японией и окончанием Второй мировой войны, который в России отмечают 3 сентября. На один день 3 сентября городу вернут историческое название, и на основных въездах заменят дорожные знаки. Волгоград становится Сталинградом девять раз в году, включая такие даты как 23 февраля, 8 мая, 22 июня и другие значимые дни, заключили в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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