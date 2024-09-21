Россия атаковала сухогруз с западными ракетами: главное об СВО на Украине к вечеру 21 сентября

Российские силы атаковали сухогруз с западными ракетами
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Спецназ «Ахмат» сдвинул линию фронта в Курской области на полтора километра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами. Они были поставлены Киеву странами Запада. Также в Минобороны РФ сообщили, что ПВО сбила 101 беспилотник ВСУ над девятью регионами России. Главные события спецоперации к вечеру 21 сентября — в материале URA.RU.

ВС РФ атаковали сухогруз с западными ракетами

Российские бойцы ударили по сухогрузу, на котором находились западные ракеты и боеприпасы, сообщили в Минобороны РФ. По словам ведомства, они были поставлены Киеву странами Запада. Там также добавили, что ВС РФ за сутки сбили 177 дронов, 10 снарядов HIMARS и шесть ракет «Нептун».

Также российские военные группировки «Север» поразили украинскую бронемашину в приграничном районе Курской области FPV-дроном, передает Пятый канал. ВСУ пытались спрятать технику, однако разведывательный беспилотник нашел ее.

«Ахмат» сдвинул линию фронта в Курской области

Спецназ «Ахмат» контролирует семь километров курского фронта в ширину и освободил еще полтора в сторону занятых украинскими войсками территорий региона, заявил командир с позывным Каштан. Он добавил, что раньше ВСУ устанавливали там опорные пункты и работали большим количеством групп. Однако «Ахмат» смог уничтожить подразделение, насчитывающее около 120 украинских бойцов.

ВСУ пытались прорвать оборону России

Украинские силы несколько раз пытались прорвать оборону России в Курской области в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Однако их атаки были отражены ВС РФ, сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Там добавили, что в результате отражения атак ВСУ понесли большие потери.

Отражение атак беспилотников

За ночь силы ПВО сбили 101 БПЛА украинской армии над девятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве предоставили информацию о количестве сбитых беспилотников:

Над Брянской областью — 53;

Над Краснодарским краем — 18;

Над Азовским морем — 16;

Над Калужской областью — 5;

Над Тверской и Белгородской областями — по 3;

Над Смоленской и Курской областями и Республикой Крым — по 1.

ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики ВСУ

Российские бойцы ударили по украинским цехам по производству беспилотников, энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленных предприятий, местам дислокации личного состава, вооружению и технике ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что все перечисленные цели были уничтожены.

Зеленский пожаловался, что ему не разрешили наносить удары по РФ

США и Великобритания не давали Украине разрешение на использование дальнобойных ракет по территории России, сообщил глава Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что партнеры боятся расширения боевых действий.

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Российские силы нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами. Они были поставлены Киеву странами Запада. Также в Минобороны РФ сообщили, что ПВО сбила 101 беспилотник ВСУ над девятью регионами России. Главные события спецоперации к вечеру 21 сентября — в материале URA.RU. Российские бойцы ударили по сухогрузу, на котором находились западные ракеты и боеприпасы, сообщили в Минобороны РФ. По словам ведомства, они были поставлены Киеву странами Запада. Там также добавили, что ВС РФ за сутки сбили 177 дронов, 10 снарядов HIMARS и шесть ракет «Нептун». Также российские военные группировки «Север» поразили украинскую бронемашину в приграничном районе Курской области FPV-дроном, передает Пятый канал. ВСУ пытались спрятать технику, однако разведывательный беспилотник нашел ее. Спецназ «Ахмат» контролирует семь километров курского фронта в ширину и освободил еще полтора в сторону занятых украинскими войсками территорий региона, заявил командир с позывным Каштан. Он добавил, что раньше ВСУ устанавливали там опорные пункты и работали большим количеством групп. Однако «Ахмат» смог уничтожить подразделение, насчитывающее около 120 украинских бойцов. Украинские силы несколько раз пытались прорвать оборону России в Курской области в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Однако их атаки были отражены ВС РФ, сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Там добавили, что в результате отражения атак ВСУ понесли большие потери. За ночь силы ПВО сбили 101 БПЛА украинской армии над девятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве предоставили информацию о количестве сбитых беспилотников: Над Брянской областью — 53; Над Краснодарским краем — 18; Над Азовским морем — 16; Над Калужской областью — 5; Над Тверской и Белгородской областями — по 3; Над Смоленской и Курской областями и Республикой Крым — по 1. Российские бойцы ударили по украинским цехам по производству беспилотников, энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленных предприятий, местам дислокации личного состава, вооружению и технике ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что все перечисленные цели были уничтожены. США и Великобритания не давали Украине разрешение на использование дальнобойных ракет по территории России, сообщил глава Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что партнеры боятся расширения боевых действий.
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