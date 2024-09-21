МО: ВСУ пытались прорвать оборону России на курском направлении

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На курском направлении отражены три попытки ВСУ прорваться через границу
На курском направлении отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные Силы Украины предприняли попытки прорвать оборону России в Курской области, однако их атаки были отражены. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«При поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье», — говорится в сообщении МО. В результате отражения атак ВСУ на курском направлении противник понес значительные потери.

Сообщается, что до 20 военнослужащих были убиты или ранены. Кроме того, была уничтожена боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и два автомобиля.

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Вооруженные Силы Украины предприняли попытки прорвать оборону России в Курской области, однако их атаки были отражены. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. «При поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье», — говорится в сообщении МО. В результате отражения атак ВСУ на курском направлении противник понес значительные потери. Сообщается, что до 20 военнослужащих были убиты или ранены. Кроме того, была уничтожена боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и два автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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