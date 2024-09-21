Зеленский пожаловался, что ему все еще не разрешили наносить удары вглубь РФ

Зеленский: Украина не получила от США и Британии разрешения на удары вглубь РФ

21 сентября 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что Киев на данный момент не применяет дальнобойное оружие на территории РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не получала разрешения от США и Великобритании на использование дальнобойных ракет по территории России. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «Ни Америка, ни Великобритания не давали нам разрешение на использование этого оружия на территории России, по любым целям на любое расстояние. Мы не применяли дальнобойное оружие на территории Российской Федерации», — заявил Зеленский. Его слова цитирует издание УНН. Украинский лидер подчеркнул, что партнеры боятся эскалации боевых действий. Ранее Bloomberg сообщал, что в США не видят смысла в разрешении ударов вглубь России, поскольку эти действия не изменят ситуацию в конфликте в пользу Украины. Однако Лондон, Париж и часть американского правительства пытаются уговорить президента Штатов Джо Байдена дать разрешение на удары. На данный момент США позволили Украине бить лишь по приграничным территориям РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина не получала разрешения от США и Великобритании на использование дальнобойных ракет по территории России. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «Ни Америка, ни Великобритания не давали нам разрешение на использование этого оружия на территории России, по любым целям на любое расстояние. Мы не применяли дальнобойное оружие на территории Российской Федерации», — заявил Зеленский. Его слова цитирует издание УНН. Украинский лидер подчеркнул, что партнеры боятся эскалации боевых действий. Ранее Bloomberg сообщал, что в США не видят смысла в разрешении ударов вглубь России, поскольку эти действия не изменят ситуацию в конфликте в пользу Украины. Однако Лондон, Париж и часть американского правительства пытаются уговорить президента Штатов Джо Байдена дать разрешение на удары. На данный момент США позволили Украине бить лишь по приграничным территориям РФ.