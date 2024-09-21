Президент США Джо Байден может разрешить удары по России ради своего «наследия». Об этом сообщает издание Tagesschau.
«Ходят слухи, что Байден хочет улучшить свое „наследие“. Либо он может дать [Украине] разрешение на дальнобойное оружие, либо отказаться от прежнего сопротивления вступлению Украины в НАТО», — передает издание.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовящейся встрече с американским лидером. Также планируется встреча с вице-президентом и кандидатом на пост главы Белого дома Камалой Харрис. Президент России Владимир Путин предупреждал ранее западные страны, что разрешение на удары в глубь страны спровоцируют вовлечение НАТО в конфликт.
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