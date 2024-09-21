21 сентября 2024

Tagesschau: Байден разрешит Зеленскому бить по России из-за личных амбиций

© Служба новостей «URA.RU»
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Байден также может рассмотреть вступление Украины в НАТО
Байден также может рассмотреть вступление Украины в НАТО Фото:

Президент США Джо Байден может разрешить удары по России ради своего «наследия». Об этом сообщает издание Tagesschau.

«Ходят слухи, что Байден хочет улучшить свое „наследие“. Либо он может дать [Украине] разрешение на дальнобойное оружие, либо отказаться от прежнего сопротивления вступлению Украины в НАТО», — передает издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовящейся встрече с американским лидером. Также планируется встреча с вице-президентом и кандидатом на пост главы Белого дома Камалой Харрис. Президент России Владимир Путин предупреждал ранее западные страны, что разрешение на удары в глубь страны спровоцируют вовлечение НАТО в конфликт.

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Президент США Джо Байден может разрешить удары по России ради своего «наследия». Об этом сообщает издание Tagesschau. «Ходят слухи, что Байден хочет улучшить свое „наследие“. Либо он может дать [Украине] разрешение на дальнобойное оружие, либо отказаться от прежнего сопротивления вступлению Украины в НАТО», — передает издание. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовящейся встрече с американским лидером. Также планируется встреча с вице-президентом и кандидатом на пост главы Белого дома Камалой Харрис. Президент России Владимир Путин предупреждал ранее западные страны, что разрешение на удары в глубь страны спровоцируют вовлечение НАТО в конфликт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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