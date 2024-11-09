Рябков предупредил Запад об открытии «ядерной опции» России

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Россия готова реагировать на угрозы, заявил Рябков
Россия готова реагировать на угрозы, заявил Рябков Фото:

Обновленная ядерная доктрина России предполагает возможность использования «ядерной опции» в условиях нарастающего кризиса в отношениях с Западом и в конфликте на Украине. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«В данном случае мы с вами говорим о том, что по всем признакам приближается момент, когда в Основах госполитики будут отражены возможности для обращения к ядерной опции при неких обстоятельствах», — передает слова Рябкова «Интерфакс». Замглавы МИД РФ предупредил о неверном восприятии Западом ситуации и подчеркивает, что Россия готова реагировать на угрозы, что связано с анализом текущей обстановки.

Президент РФ Владимир Путин 29 октября подтвердил готовность применить ядерное оружие для защиты России и ее граждан. Во время тренировки стратегических сил сдерживания он обозначил это как сигнал для США и их европейских союзников. Путин отметил, что использование ядерного оружия — это крайняя мера для обеспечения безопасности государства, а ядерная триада остается гарантом суверенитета и стратегического сдерживания. Он также предупредил, что в условиях увеличения угроз не исключено применение ядерного оружия западными странами, передает «Национальная служба новостей».

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Обновленная ядерная доктрина России предполагает возможность использования «ядерной опции» в условиях нарастающего кризиса в отношениях с Западом и в конфликте на Украине. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «В данном случае мы с вами говорим о том, что по всем признакам приближается момент, когда в Основах госполитики будут отражены возможности для обращения к ядерной опции при неких обстоятельствах», — передает слова Рябкова «Интерфакс». Замглавы МИД РФ предупредил о неверном восприятии Западом ситуации и подчеркивает, что Россия готова реагировать на угрозы, что связано с анализом текущей обстановки. Президент РФ Владимир Путин 29 октября подтвердил готовность применить ядерное оружие для защиты России и ее граждан. Во время тренировки стратегических сил сдерживания он обозначил это как сигнал для США и их европейских союзников. Путин отметил, что использование ядерного оружия — это крайняя мера для обеспечения безопасности государства, а ядерная триада остается гарантом суверенитета и стратегического сдерживания. Он также предупредил, что в условиях увеличения угроз не исключено применение ядерного оружия западными странами, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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