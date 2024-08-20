В Испании скончалась старейшая в мире женщина

На 118 году жизни скончалась Мария Браньяс Морера — старейшая жительница Земли
В Испании на 118 году жизни скончалась Мария Браньяс Морера — старейшая жительница Земли. Об этом рассказала семья женщины в соцсети X.
«Мария Браньяс покинула нас. Она умерла, как хотела: во сне, без боли», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Статус старейшей жительницы планеты у Марии официально подтверждали в американской Группе геронтологических исследований (GRG).
До этого статус был у польской жительницы Теклы Юневич. Она скончалась в августе 2022 года в возрасте 116 лет.
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