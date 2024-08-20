В мире В Испании скончалась старейшая в мире женщина 20 августа 2024 в 15:50 Размер текста - 17 + На 118 году жизни скончалась Мария Браньяс Морера — старейшая жительница Земли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Испании на 118 году жизни скончалась Мария Браньяс Морера — старейшая жительница Земли. Об этом рассказала семья женщины в соцсети X. «Мария Браньяс покинула нас. Она умерла, как хотела: во сне, без боли», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Статус старейшей жительницы планеты у Марии официально подтверждали в американской Группе геронтологических исследований (GRG). До этого статус был у польской жительницы Теклы Юневич. Она скончалась в августе 2022 года в возрасте 116 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Испании на 118 году жизни скончалась Мария Браньяс Морера — старейшая жительница Земли. Об этом рассказала семья женщины в соцсети X. «Мария Браньяс покинула нас. Она умерла, как хотела: во сне, без боли», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Статус старейшей жительницы планеты у Марии официально подтверждали в американской Группе геронтологических исследований (GRG). До этого статус был у польской жительницы Теклы Юневич. Она скончалась в августе 2022 года в возрасте 116 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям