В Испании скончалась старейшая в мире женщина

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Парад Победы. Курган, ветеран, пожилая женщина, бабушка, день победы, трость в руке
На 118 году жизни скончалась Мария Браньяс Морера — старейшая жительница Земли Фото:

В Испании на 118 году жизни скончалась Мария Браньяс Морера — старейшая жительница Земли. Об этом рассказала семья женщины в соцсети X.

«Мария Браньяс покинула нас. Она умерла, как хотела: во сне, без боли», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Статус старейшей жительницы планеты у Марии официально подтверждали в американской Группе геронтологических исследований (GRG).

До этого статус был у польской жительницы Теклы Юневич. Она скончалась в августе 2022 года в возрасте 116 лет.

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В Испании на 118 году жизни скончалась Мария Браньяс Морера — старейшая жительница Земли. Об этом рассказала семья женщины в соцсети X. «Мария Браньяс покинула нас. Она умерла, как хотела: во сне, без боли», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Статус старейшей жительницы планеты у Марии официально подтверждали в американской Группе геронтологических исследований (GRG). До этого статус был у польской жительницы Теклы Юневич. Она скончалась в августе 2022 года в возрасте 116 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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