Мировые цены на масло побили все рекорды

В ноябре стоимость сливочного масла достигла рекордного уровня. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).
«Индекс цен на молочную продукцию ФАО сохранил восходящую траекторию в ноябре, увеличившись на 0,6 процента с октября, что обусловлено восстановлением мирового спроса на импорт цельного сухого молока. Цены на масло достигли нового рекордного уровня на фоне высокого спроса и ограниченных запасов в Западной Европе», — сообщает FAO на своем сайте.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала проведение проверок среди производителей сливочного масла. Меры были приняты на фоне поступивших жалоб от граждан России, касающихся увеличения цен на продукт, сообщает пресс-служба ведомства. В рамках расследования запланированы внеплановые выездные проверки на предприятия в Москве, Барнауле, Ижевске, а также Свердловской и Вологодской областях, передает «360.ru».
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