Явка в московских СИЗО составила 100%

Явка на экстерриториальных выборах в следственных изоляторах Москвы составила 100%. Об этом сообщил член Общественной палаты Российской Федерации Георгий Волков. По данным ведомства, в голосовании приняли участие 491 человек, содержащийся в столичных СИЗО.
«В этот избирательный цикл впервые в истории состоялись экстерриториальные выборы в следственных изоляторах», — сообщил Волков. Его слова передает telegram-канале Общественной палаты.
По словам Волкова, столь высокий показатель объясняется не только стремлением граждан реализовать свое избирательное право, но и тем, что голосование стало значимым событием для участников процесса. «Несмотря на, казалось бы, относительно небольшую цифру в пределах Российской Федерации, это очень важная история. Теперь и эксперимент, так называемый, с нашей точки зрения удался и дает возможность продолжать реализовывать избирательное право наших граждан, которые находятся в такой непростой жизненной ситуации», — отметил он.
В пресс-службе ОП РФ уточнили, что процедура прошла без нарушений и инцидентов. Все участники смогли проголосовать в соответствии с установленной нормативной базой. Представители Общественной палаты подчеркнули, что опыт экстерриториального голосования в СИЗО признан успешным и может быть распространен на другие регионы страны.
Основные избирательные дни назначены на период с 12 по 14 сентября. Прямые выборы губернаторов состоялись в 20 субъектах страны. Еще в одном регионе глава будет избран через парламент, а в 11 субъектах избрали депутатов законодательных собраний.
По словам главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, жалобы, связанных с проведением выборов различных уровней в стране, практически отсутствуют. Проголосовать на Госуслугах решили почти два млн россиян, передает РАПСИ.
