Раскрыт секрет «Радиостанции Судного дня»

Легендарная российская радиостанция УВБ-76,известная как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», не имеет отношения к системе «Периметр» или ядерному оружию. Реальное назначение секретного объекта раскрыли эксперты и радиолюбители, как например Алексей Волков, опровергнув многолетние мифы.
«Есть мнение, что такие штуки используют для передачи заранее обусловленных сигналов законспирированным агентам за рубежом. Для этой цели такая система односторонней связи достаточно надежна, так как принимать сигнал может любой человек вполне законно. А заглушить КВ насовсем практически невозможно. С первой или с пятой попытки, прямыми или окольными путями, сигнал дойдет до своего анонимного адресата, который поймет его значение», — выразил мнение радиолюбитель Алексей Волков для aif.ru.
«Нет, поверьте мне, ни к какой системе „Периметр“, равно как и к системе ядерного щита, в принципе, УВБ-76 отношения не имеет», — заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Как пояснил парламентарий, у радиостанции действительно есть своя важная задача, но с ядерными силами сдерживания она не связана.
По мнению радиолюбителей, станция может использоваться для передачи сигналов законспирированным агентам за рубежом или как резервная система оповещения между военкоматами. «Это простая система оповещения. Она используется исключительно для проверки, спит дежурный или нет», — пояснил пользователь форума под ником Михалыч.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников считает, что версия о связи станции с ядерным оружием активно культивировалась западными СМИ для создания негативного образа России. «Скорее всего, эта версия поддерживается именно для того, чтобы создать угрожающий образ России», — отметил эксперт.
Загадочная радиостанция УВБ-76 осуществляет трансляцию на коротких волнах с 1970-х годов. Характерной особенностью ее эфира является монотонный звуковой сигнал, периодически прерываемый произнесением закодированных слов, что стало основой для появления многочисленных конспирологических версий среди радиолюбителей по всему миру. Военная радиостанция УВБ-76, также известная под неофициальным названием «радиостанция Судного дня», вышла в эфир в 1975 году и вскоре получила среди энтузиастов прозвище The Buzzer, или «Жужжалка».
Основу вещания составляет характерный радиолокационный шум на частоте 4625 килогерц. Эфир станции непрерывен: в нем регулярно передается короткий тональный сигнал, повторяющийся с частотой 25 раз в минуту. При этом время от времени на фоне постоянного жужжания можно различить голоса людей, которые на русском языке произносят, на первый взгляд, бессмысленные фразы, после чего вновь воцаряется обычный шум.
Отмечается, что накануне 24 февраля 2022 года и в течение всего 2023 года наблюдалось увеличение активности УВБ-76. Кроме того, осенью 2010 года в эфире станции были зафиксированы музыкальные фрагменты из балета композитора Петра Чайковского «Лебединое озеро».
