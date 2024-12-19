Основателю Wildberries Бокальчуку отказали в передаче активов

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук получил судебный отказ в передаче активов маркетплейса в ООО «РВБ» (объединение Wildberries и Russ). Решение вынес Арбитражный суд Московской области.
«Арбитражный суд Московской области отказал сооснователю Wildberries (WB) Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска о передаче активов маркетплейса в ООО „РВБ“», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Официальной информации по этому делу пока нет.
В октябре Бакальчук подал иск с просьбой признать недействительными сделки по отчуждению 24 юрлиц в пользу РВБ и вернуть их Wildberries, а также оспорить передачу прав на доменное имя wb.ru. В ближайшее время решение суда будет обжаловано в апелляционной инстанции.
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