Основателю Wildberries Бокальчуку отказали в передаче активов

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Суд отказал Бакальчуку в передаче активов Wildberries
Суд отказал Бакальчуку в передаче активов Wildberries Фото:
новость из сюжета
Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук получил судебный отказ в передаче активов маркетплейса в ООО «РВБ» (объединение Wildberries и Russ). Решение вынес Арбитражный суд Московской области.

«Арбитражный суд Московской области отказал сооснователю Wildberries (WB) Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска о передаче активов маркетплейса в ООО „РВБ“», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Официальной информации по этому делу пока нет. 

В октябре Бакальчук подал иск с просьбой признать недействительными сделки по отчуждению 24 юрлиц в пользу РВБ и вернуть их Wildberries, а также оспорить передачу прав на доменное имя wb.ru. В ближайшее время решение суда будет обжаловано в апелляционной инстанции.

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Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук получил судебный отказ в передаче активов маркетплейса в ООО «РВБ» (объединение Wildberries и Russ). Решение вынес Арбитражный суд Московской области. «Арбитражный суд Московской области отказал сооснователю Wildberries (WB) Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска о передаче активов маркетплейса в ООО „РВБ“», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Официальной информации по этому делу пока нет.  В октябре Бакальчук подал иск с просьбой признать недействительными сделки по отчуждению 24 юрлиц в пользу РВБ и вернуть их Wildberries, а также оспорить передачу прав на доменное имя wb.ru . В ближайшее время решение суда будет обжаловано в апелляционной инстанции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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