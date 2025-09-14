14 сентября 2025

Больше половины избирателей проголосовали в Брянской области

На выборах в губернаторы Брянской области явка составила чуть более 50%
На выборах в губернаторы Брянской области явка составила чуть более 50%
Единый день голосования-2025

Более половины избирателей Брянской области приняли участие в выборах губернатора региона. По состоянию на 18:45 мск, явка составила 56,22%, это следует из онлайн-табло информационного центра Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК РФ).

Явка на выборах в этом году заметно выше, чем в прошлый избирательный цикл. В 2020 году к этому времени проголосовали 50,37% избирателей.

Основные избирательные дни назначены на период с 12 по 14 сентября. В регионе открыты 1041 избирательный участок. На пост губернатора Брянской области претендуют пять кандидатов: действующий глава региона Александр Богомаз («Единая Россия»), Андрей Архицкий («КПРФ»), Алексей Тимошков («Справедливая Россия — За правду») и Геннадий Селебин («Родина»). По итогам предыдущих выборов Александр Богомаз набрал 71,7% голосов.

Выборы губернаторов проходят в эти дни еще в 19 регионах России, среди которых Коми, Татарстан, Чувашия, Севастополь, а также Пермский и Краснодарский края. В Ненецком автономном округе главу региона определил окружной совет из числа кандидатов, предложенных президентом РФ.

