14 сентября 2025

Студента РУДН лишили свободы за связи с ИГ*

Студент РУДН Арби Дукаев приговорен к 8 годам колонии за финансирование ИГ*
Студента приговорили к восьми годам лишения свободы за перевод средств террористической организации
Студент второго курса РУДН Арби Дукаев приговорен к восьми годам лишения свободы за финансирование ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена на территории России). Молодой человек полностью признал вину и раскаялся в содеянном, сообщил один из участников судебного процесса. На момент совершения преступления подсудимому было 22 года.

«Военный суд признал Дукаева Арби Умаровича виновным в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), гражданина Российской Федерации, на момент задержания являющегося студентом второго курса ФГАОУ ВО „РУДН им. Патриса Лумумбы“», — заявил источник. Информацию передает ТАСС. 

Дукаев перевел 12 тысяч рублей на счет другого фигуранта дела о финансировании терроризма. Он признал, что по своим религиозным воззрениям поддерживает суннитское течение в исламе и придерживается шафиитского мазхаба. Прокурор Светлана Тарасова просила назначить на один год больше, но суд ограничился восемью годами лишения свободы. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее суд уже выносил приговоры по делам, связанным с террористической деятельностью в РУДН: в 2023 году четверо молодых людей, включая студентов и школьника, были осуждены за попытку теракта в здании университета, получив сроки от шести до девяти лет лишения свободы. Следствие тогда установило, что группа планировала подрыв общежития вуза и вела подготовительные действия.

*»Исламское государство», ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация

