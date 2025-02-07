Минюст включил в реестр иноагентов профессора ВШЭ Санкт-Петербурга

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Ирина Бусыгина является профессором НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и специалистом в области политологии
Ирина Бусыгина является профессором НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и специалистом в области политологии Фото:

Министерство юстиции Российской Федерации обновило список лиц, признанных иностранными агентами. Среди новых имен оказалась известная в академических кругах Ирина Марковна Бусыгина.

Согласно документу, опубликованному на сайте Минюста, Ирина Марковна Бусыгина включена в реестр иноагентов на основании статьи «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Ирина Бусыгина является профессором НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и специалистом в области политической географии и регионалистики.

Бусыгина является одним из ведущих экспертов в области политологии. Она активно участвовала в международных научных конференциях и преподавала в ведущих университетах мира. Бусыгина написала более 200 академических работ, многие из которых опубликованы в международных изданиях. За свою карьеру Ирина Марковна получила множество наград и признаний, включая награды за лучшего преподавателя НИУ ВШЭ и государственные премии. Она также активно занимается научной работой, руководя Центром сравнительных исследований власти и управления и привлекая студентов к исследовательской деятельности.

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Министерство юстиции Российской Федерации обновило список лиц, признанных иностранными агентами. Среди новых имен оказалась известная в академических кругах Ирина Марковна Бусыгина. Согласно документу, опубликованному на сайте Минюста, Ирина Марковна Бусыгина включена в реестр иноагентов на основании статьи «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Ирина Бусыгина является профессором НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и специалистом в области политической географии и регионалистики. Бусыгина является одним из ведущих экспертов в области политологии. Она активно участвовала в международных научных конференциях и преподавала в ведущих университетах мира. Бусыгина написала более 200 академических работ, многие из которых опубликованы в международных изданиях. За свою карьеру Ирина Марковна получила множество наград и признаний, включая награды за лучшего преподавателя НИУ ВШЭ и государственные премии. Она также активно занимается научной работой, руководя Центром сравнительных исследований власти и управления и привлекая студентов к исследовательской деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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