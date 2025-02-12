На конкурс социальных архитекторов подали заявки 7,5 тысяч россиян

Завершился прием заявок на конкурс социальных архитекторов, в котором приняли участие свыше 7,5 тысячи россиян за четыре недели. Об этом рассказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.
«Еще на старте конкурса мы отмечали большой интерес к нему со стороны действующих и будущих социальных архитекторов. И то, что в итоге мы получили больше 7,5 тысяч заявок, говорит об актуальности и востребованности проекта», — приводит слова Комиссарова пресс-служба конкурса.
Он добавил, что конкурс привлек специалистов уже реализовавших общественно значимые проекты. Такой ажиотаж, пояснил он, закономерен, учитывая потребность в систематизации опыта реализации востребованных инициатив. Комиссаров добавил, что участники конкурса получили доступ к обучению, которое позволит продемонстрировать им сильные практические результаты.
Конкурс социальных архитекторов реализуется для того, чтобы найти и отобрать лучших социальных архитекторов страны, а также сформировать их устойчивое сообщество при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» и Президентской академии. Отбор участников проходил с 14 января по 11 февраля. Далее конкурсантов ждет дистанционный этап — комплексный «тест оценки потенциала». После нужно будет заполнить биографическую анкету и выполнить задание по описанию «успешного кейса». Лучших участников пригласят к очному этапу, который пройдет весной — в начале лета. Им проведут контрольное тестирование и комплексную оценку компетенций. Победитель конкурса получит грант на обучение по программе развития Высшей школы госуправления РАНХиГС. Также победители смогут пройти стажировку в социально-политических проектах в 2025–2026 гг.
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