Зеленский рассказал о попытках покушения на него в начале СВО

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Зеленский рассказал о попытках покушения на него
Зеленский рассказал о попытках покушения на него Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о якобы попытках покушения на него в начале конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью одному британскому изданию. Согласно его словам, эти атаки были направлены не только против него лично, но и против его сотрудников.

«[В самом начале] были люди, которые хотели меня убить, раздавались выстрелы... И параллельно со всем этим был ультиматум, и телефонные звонки от разных людей», — заявил Зеленский в разговоре с The Guardian.

Кроме того, украинский лидер упомянул о давлении, которое якобы оказывалось на украинское правительство со стороны международных партнеров и гражданского общества в стране с целью заключения мирного соглашения. Однако он отказался подписать договор, поскольку считал его условия неприемлемыми для Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский и раньше говорил о различных попытках покушения на него. В том числе была информация, что покушение на него готовила Польша

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о якобы попытках покушения на него в начале конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью одному британскому изданию. Согласно его словам, эти атаки были направлены не только против него лично, но и против его сотрудников. «[В самом начале] были люди, которые хотели меня убить, раздавались выстрелы... И параллельно со всем этим был ультиматум, и телефонные звонки от разных людей», — заявил Зеленский в разговоре с The Guardian. Кроме того, украинский лидер упомянул о давлении, которое якобы оказывалось на украинское правительство со стороны международных партнеров и гражданского общества в стране с целью заключения мирного соглашения. Однако он отказался подписать договор, поскольку считал его условия неприемлемыми для Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский и раньше говорил о различных попытках покушения на него. В том числе была информация, что покушение на него готовила Польша. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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