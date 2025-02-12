Зеленский рассказал о попытках покушения на него в начале СВО

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о якобы попытках покушения на него в начале конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью одному британскому изданию. Согласно его словам, эти атаки были направлены не только против него лично, но и против его сотрудников.
«[В самом начале] были люди, которые хотели меня убить, раздавались выстрелы... И параллельно со всем этим был ультиматум, и телефонные звонки от разных людей», — заявил Зеленский в разговоре с The Guardian.
Кроме того, украинский лидер упомянул о давлении, которое якобы оказывалось на украинское правительство со стороны международных партнеров и гражданского общества в стране с целью заключения мирного соглашения. Однако он отказался подписать договор, поскольку считал его условия неприемлемыми для Украины.
Украинский лидер Владимир Зеленский и раньше говорил о различных попытках покушения на него. В том числе была информация, что покушение на него готовила Польша.
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