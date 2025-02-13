Магнитная буря 14 февраля: прогноз солнечной активности

Магнитные бури продолжают мешать жить метеозависимым. С начала февраля ученые фиксируют повышенную геомагнитную активность. О том, ждать ли магнитную бурю 14 февраля — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки 14 февраля 2025
По данным Лаборатории Солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, индекс вспышечной активности постепенно идет на спад. Если еще вчера он находился на высоком «оранжевом» уровне, то сегодня опустился до «желтого». За последние сутки эксперты зафиксировали пять вспышек на Солнце класса С и выше — в два раза меньше, чем днем ранее.
Будет ли магнитная буря 14 февраля 2025
По прогнозам ученых, ночью 14 февраля геомагнитная активность резко возрастет. Уровень возбужденности магнитосферы Земли дойдет до «красного» значения по Кр-индексу с полуночи до трех часов ночи, а затем пойдет на спад.
Вероятность спокойной магнитосферы 14 февраля ученые оценивают в 24%. Шанс геомагнитный возмущений, по мнению экспертов, 40%, а возможность магнитных бурь оценивается в 36%.
Когда ждать магнитные бури в феврале
После возможной бури 14 февраля, метеозависимых людей ждет передышка до конца месяца. Следующий всплеск геомагнитной активности ученые прогнозируют 27 февраля — уровень магнитосферы поднимется до «оранжевого». Повышенная геомагнитная активность продлится несколько дней, предварительно, до 2 марта.
Что делать метеозависимым
Главный совет от врачей для людей, страдающих от магнитных бурь — попытаться начать вести здоровый образ жизни и поддерживать организм в тонусе. «Если человек здоров, регулярно тренируется, имеет хорошо работающую вегетативную нервную систему, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде», — рассказала невролог Юлия Каракулова.
Чаще всего от магнитных бурь страдают люди после 50 лет, страдающие от хронических заболеваний, проблем с сердцем и давлением. Чтобы им легче переносить геомагнитную активность, врачи советуют высыпаться и не перетруждаться, разнообразно и регулярно питаться, добавляя в рацион богатую витаминами пищу, а также заниматься спортом.
Но если магнитные бури все равно продолжают приносить дискомфорт и мешают жизни, то лучше проконсультироваться с терапевтом. Метеозависимость может сигнализировать о невыявленной хронической болезни.
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