Польша, Венгрия и Румыния могут предъявить территориальные претензии к Украине. Такое мнение выразил депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Польша уже имеет территориальные претензии, Венгрия и Румыния тоже могут о них заявить», — передает слова Колесника aif.ru. Он добавил, что на Мюнхенской конференции было видно отсутствие единства в Европе.
Колесник также отметил, что США проявляют интерес к украинским полезным ископаемым. Это связано с желанием компенсировать свои убытки.
Румыния и другие страны Восточной Европы продолжают помнить о своих землях, оставшихся в составе украинского государства после распада СССР. Японский журналист Юдзи Коянаги подчеркивает, что восточные соседи Украины не поддерживают помощь Киеву из-за утрат этих территорий.
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