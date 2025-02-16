В Госдуме раскрыли, кто заявит претензии на земли Украины

Колесник: Польша, Венгрия, Румыния могут заявить претензии на территории Украины
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В Европе сейчас нет единства, заявил Колесник
В Европе сейчас нет единства, заявил Колесник Фото:

Польша, Венгрия и Румыния могут предъявить территориальные претензии к Украине. Такое мнение выразил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Польша уже имеет территориальные претензии, Венгрия и Румыния тоже могут о них заявить», — передает слова Колесника aif.ru. Он добавил, что на Мюнхенской конференции было видно отсутствие единства в Европе.

Колесник также отметил, что США проявляют интерес к украинским полезным ископаемым. Это связано с желанием компенсировать свои убытки.

Румыния и другие страны Восточной Европы продолжают помнить о своих землях, оставшихся в составе украинского государства после распада СССР. Японский журналист Юдзи Коянаги подчеркивает, что восточные соседи Украины не поддерживают помощь Киеву из-за утрат этих территорий.

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Польша, Венгрия и Румыния могут предъявить территориальные претензии к Украине. Такое мнение выразил депутат Госдумы Андрей Колесник. «Польша уже имеет территориальные претензии, Венгрия и Румыния тоже могут о них заявить», — передает слова Колесника aif.ru. Он добавил, что на Мюнхенской конференции было видно отсутствие единства в Европе. Колесник также отметил, что США проявляют интерес к украинским полезным ископаемым. Это связано с желанием компенсировать свои убытки. Румыния и другие страны Восточной Европы продолжают помнить о своих землях, оставшихся в составе украинского государства после распада СССР. Японский журналист Юдзи Коянаги подчеркивает, что восточные соседи Украины не поддерживают помощь Киеву из-за утрат этих территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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