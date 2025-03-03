Стармер сделал шокирующее признание по Украине

Стармер: Европа не даст Украине гарантий безопасности без поддержки США
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Украина получит гарантии от Европы только при поддержке США
Украина получит гарантии от Европы только при поддержке США Фото:
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Страны Европейского союза не смогут обеспечить Украину надежными гарантиями безопасности, если к процессу не подключатся Соединенные Штаты. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Я считаю, что Европа должна взять на себя ведущую роль в этом вопросе, и нам предстоит сделать больше в сфере гарантий безопасности. Но для этих гарантий необходима поддержка США», — говорится в сообщении Стармера, сделанном во время выступления перед парламентом, передает РИА Новости.

Премьер министр уточнил, что сейчас этот вопрос активно обсуждается. Он отметил, что в свете новых обстоятельств странам Европы следует усилить развитие военного потенциала и координации, а также повысить уровень финансирования оборонительных мер.

В качестве гарантий безопасности страны ЕС предлагают размещение миротворческого контингента на Украине численностью до 100 тысяч человек, пишет «Царьград». Ранее Стармер совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложили на месяц прекратить боевые действия в регионе. 

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Страны Европейского союза не смогут обеспечить Украину надежными гарантиями безопасности, если к процессу не подключатся Соединенные Штаты. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. «Я считаю, что Европа должна взять на себя ведущую роль в этом вопросе, и нам предстоит сделать больше в сфере гарантий безопасности. Но для этих гарантий необходима поддержка США», — говорится в сообщении Стармера, сделанном во время выступления перед парламентом, передает РИА Новости. Премьер министр уточнил, что сейчас этот вопрос активно обсуждается. Он отметил, что в свете новых обстоятельств странам Европы следует усилить развитие военного потенциала и координации, а также повысить уровень финансирования оборонительных мер. В качестве гарантий безопасности страны ЕС предлагают размещение миротворческого контингента на Украине численностью до 100 тысяч человек, пишет «Царьград». Ранее Стармер совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложили на месяц прекратить боевые действия в регионе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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