Стармер сделал шокирующее признание по Украине

Страны Европейского союза не смогут обеспечить Украину надежными гарантиями безопасности, если к процессу не подключатся Соединенные Штаты. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Я считаю, что Европа должна взять на себя ведущую роль в этом вопросе, и нам предстоит сделать больше в сфере гарантий безопасности. Но для этих гарантий необходима поддержка США», — говорится в сообщении Стармера, сделанном во время выступления перед парламентом, передает РИА Новости.
Премьер министр уточнил, что сейчас этот вопрос активно обсуждается. Он отметил, что в свете новых обстоятельств странам Европы следует усилить развитие военного потенциала и координации, а также повысить уровень финансирования оборонительных мер.
В качестве гарантий безопасности страны ЕС предлагают размещение миротворческого контингента на Украине численностью до 100 тысяч человек, пишет «Царьград». Ранее Стармер совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложили на месяц прекратить боевые действия в регионе.
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