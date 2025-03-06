Известный филолог стала жертвой мошенничества на три миллиона в Петербурге

В Петербурге жертвой телефонных мошенников стала известный российский филолог, доктор наук и один из авторов и редакторов Словаря русского языка XVIII века. Мошенники похитили у женщины около трех миллионов рублей. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
«77-летней жительнице Приморского района пятого марта на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился „сотрудником ФСБ“. Злоумышленник сообщил, что что женщина якобы подозревается в „спонсировании Украины“, и для проверки ей необходимо передать все имеющиеся сбережения курьеру», — пишет АН «Оперативное прикрытие».
Филолог передала неизвестному мужчине наличные средства в размере 2 445 000 рублей и 3 570 евро. Общий ущерб, нанесенный потерпевшей, оценивается в 2 815 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.
Пострадавшая является авторитетным российским ученым, доктором филологических наук, профессором, главным научным сотрудником Института лингвистических исследований РАН. Она известна как один из авторов и редакторов фундаментального Словаря русского языка XVIII века.
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