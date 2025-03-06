06 марта 2025
05 марта 2025

Известный филолог стала жертвой мошенничества на три миллиона в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Общий ущерб, нанесенный потерпевшей, оценивается в 2 815 000 рублей
Общий ущерб, нанесенный потерпевшей, оценивается в 2 815 000 рублей Фото:

В Петербурге жертвой телефонных мошенников стала известный российский филолог, доктор наук и один из авторов и редакторов Словаря русского языка XVIII века. Мошенники похитили у женщины около трех миллионов рублей. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

«77-летней жительнице Приморского района пятого марта на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился „сотрудником ФСБ“. Злоумышленник сообщил, что что женщина якобы подозревается в „спонсировании Украины“, и для проверки ей необходимо передать все имеющиеся сбережения курьеру», — пишет АН «Оперативное прикрытие».

Филолог передала неизвестному мужчине наличные средства в размере 2 445 000 рублей и 3 570 евро. Общий ущерб, нанесенный потерпевшей, оценивается в 2 815 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшая является авторитетным российским ученым, доктором филологических наук, профессором, главным научным сотрудником Института лингвистических исследований РАН. Она известна как один из авторов и редакторов фундаментального Словаря русского языка XVIII века.

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В Петербурге жертвой телефонных мошенников стала известный российский филолог, доктор наук и один из авторов и редакторов Словаря русского языка XVIII века. Мошенники похитили у женщины около трех миллионов рублей. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие». «77-летней жительнице Приморского района пятого марта на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился „сотрудником ФСБ“. Злоумышленник сообщил, что что женщина якобы подозревается в „спонсировании Украины“, и для проверки ей необходимо передать все имеющиеся сбережения курьеру», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Филолог передала неизвестному мужчине наличные средства в размере 2 445 000 рублей и 3 570 евро. Общий ущерб, нанесенный потерпевшей, оценивается в 2 815 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Пострадавшая является авторитетным российским ученым, доктором филологических наук, профессором, главным научным сотрудником Института лингвистических исследований РАН. Она известна как один из авторов и редакторов фундаментального Словаря русского языка XVIII века.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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