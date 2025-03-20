Хинштейн пообещал восстановить разрушенный район Суджи

Хинштейн: нужно восстановить исторический центр Суджи
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Хинштейн считает, что властям предстоит «очень большая работа» в Курской области
Хинштейн считает, что властям предстоит «очень большая работа» в Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Властям Курской области предстоит большой объем работ по восстановлению исторического центра Суджи. Об это рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн. 

«То, что я вижу, и то, что мне докладывают, показывают,— значительная часть Суджи, к сожалению, разрушена. В том числе и исторический центр», — поделился врио губернатора. Трансляцию его интервью вел телеканал «Россия 24».

Хинштейн рассказал, что в Курской области уже начались работы по формированию мастер-планов, касающихся каждого муниципалитета, пострадавшего от атак ВСУ. Однако составить полный список объектов, подлежащих восстановлению, невозможно. По словам губернатора региона, часть муниципалитетов продолжает находиться в «красной зоне». 

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Властям Курской области предстоит большой объем работ по восстановлению исторического центра Суджи. Об это рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.  «То, что я вижу, и то, что мне докладывают, показывают,— значительная часть Суджи, к сожалению, разрушена. В том числе и исторический центр», — поделился врио губернатора. Трансляцию его интервью вел телеканал «Россия 24». Хинштейн рассказал, что в Курской области уже начались работы по формированию мастер-планов, касающихся каждого муниципалитета, пострадавшего от атак ВСУ. Однако составить полный список объектов, подлежащих восстановлению, невозможно. По словам губернатора региона, часть муниципалитетов продолжает находиться в «красной зоне». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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