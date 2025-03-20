Хинштейн пообещал восстановить разрушенный район Суджи

Властям Курской области предстоит большой объем работ по восстановлению исторического центра Суджи. Об это рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«То, что я вижу, и то, что мне докладывают, показывают,— значительная часть Суджи, к сожалению, разрушена. В том числе и исторический центр», — поделился врио губернатора. Трансляцию его интервью вел телеканал «Россия 24».
Хинштейн рассказал, что в Курской области уже начались работы по формированию мастер-планов, касающихся каждого муниципалитета, пострадавшего от атак ВСУ. Однако составить полный список объектов, подлежащих восстановлению, невозможно. По словам губернатора региона, часть муниципалитетов продолжает находиться в «красной зоне».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.