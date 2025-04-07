Биолог назвал возраст стремительного старения организма

Резкое старение организма человека происходит дважды — в 45 лет и в 65 лет. Об этом заявил австралийский профессор биомедицинской инженерии Карл Крушельцкий.
По его словам, старение происходит в два этапа. Первый, в 45 лет, характеризуется потерей мышечной массы, сильным ухудшением качества кожи, и замедлением метаболизма. Также после 45 лет у человека начинают появляться глубокие морщины, и организм хуже перерабатывает жиры и алкоголь. Второй этап, в 65 лет, приводит к уменьшению защитной функции иммунитета. Об этом Карл Крушельцкий рассказал в видеоролике, опубликованном в TikTok-канале телеканала ABC Health. Информацию передает издание Daily Mail.
Профессор подчеркнул, что возрастные пороги старения являются приблизительными, и у разных людей процесс может начаться как на десять лет раньше, так и на десять лет позже указанных сроков. Он призывает поддерживать активный и здоровый образ жизни на протяжении всей жизни для того, чтобы максимально отсрочить или смягчить возрастные изменения.
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