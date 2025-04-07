07 апреля 2025

Биолог назвал возраст стремительного старения организма

Профессор Крушельцкий: человек начинает резко стареть в 45 и в 65 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Старение - не линейный процесс, а одномоментное явление, заявил австралийский профессор
Старение - не линейный процесс, а одномоментное явление, заявил австралийский профессор Фото:

Резкое старение организма человека происходит дважды — в 45 лет и в 65 лет. Об этом заявил австралийский профессор биомедицинской инженерии Карл Крушельцкий.

По его словам, старение происходит в два этапа. Первый, в 45 лет, характеризуется потерей мышечной массы, сильным ухудшением качества кожи, и замедлением метаболизма. Также после 45 лет у человека начинают появляться глубокие морщины, и организм хуже перерабатывает жиры и алкоголь. Второй этап, в 65 лет, приводит к уменьшению защитной функции иммунитета.  Об этом Карл Крушельцкий рассказал в видеоролике, опубликованном в TikTok-канале телеканала ABC Health. Информацию передает издание Daily Mail.

Профессор подчеркнул, что возрастные пороги старения являются приблизительными, и у разных людей процесс может начаться как на десять лет раньше, так и на десять лет позже указанных сроков. Он призывает поддерживать активный и здоровый образ жизни на протяжении всей жизни для того, чтобы максимально отсрочить или смягчить возрастные изменения.

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Резкое старение организма человека происходит дважды — в 45 лет и в 65 лет. Об этом заявил австралийский профессор биомедицинской инженерии Карл Крушельцкий. По его словам, старение происходит в два этапа. Первый, в 45 лет, характеризуется потерей мышечной массы, сильным ухудшением качества кожи, и замедлением метаболизма. Также после 45 лет у человека начинают появляться глубокие морщины, и организм хуже перерабатывает жиры и алкоголь. Второй этап, в 65 лет, приводит к уменьшению защитной функции иммунитета.  Об этом Карл Крушельцкий рассказал в видеоролике, опубликованном в TikTok-канале телеканала ABC Health. Информацию передает издание Daily Mail. Профессор подчеркнул, что возрастные пороги старения являются приблизительными, и у разных людей процесс может начаться как на десять лет раньше, так и на десять лет позже указанных сроков. Он призывает поддерживать активный и здоровый образ жизни на протяжении всей жизни для того, чтобы максимально отсрочить или смягчить возрастные изменения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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