Морской вокзал Петербурга станет памятником архитектуры

Морской вокзал Санкт-Петербурга, построенный в 1984 году, был включен в список выявленных памятников регионального значения. Это решение стало результатом сотрудничества Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и Санкт-Петербургского Союза архитекторов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета.
«Специалисты отмечают, что здание Морского вокзала заслуживает включения в единый государственный реестр в качестве памятника регионального значения», — пишет пресс-служба КГИОП на официальном сайте. В фокусе исследований оказались объекты советской архитектуры периода 1950–1980-х годов, среди которых Морской вокзал выделяется своей уникальностью и исторической ценностью.
Здание Морского вокзала было спроектировано 12-й мастерской ЛенНИИпроекта под руководством архитектора Виталия Сохина. Идея его создания возникла в конце 1950-х — начале 1960-х годов, но реализация проекта началась значительно позже. В процессе проектирования возникли сложности из-за отсутствия прямых типологических аналогов таких масштабных морских вокзалов в мире, что вынудило архитекторов искать оригинальные решения. Одним из спорных моментов стало использование декоративных «парусов» из железобетона, которые впоследствии были заменены на более легкие металлические конструкции.
Архитектурный образ Морского вокзала отличается пластической экспрессией и символикой форм. Алюминиевые панели на фасадах создают иллюзию парусов, наполненных ветром. Башня вокзала, завершенная острым стальным шпилем с корабликом на вершине, является отсылкой к зданию Главного Адмиралтейства, укрепляя связь с морской историей города.
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