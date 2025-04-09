09 апреля 2025
08 апреля 2025

В петербургской квартире взорвался самогонный аппарат, трое пострадали

© Служба новостей «URA.RU»
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Три человека получили травмы различной степени тяжести
Три человека получили травмы различной степени тяжести Фото:

В Петербурге в квартире на улице Братьев Радченко в Колпино произошел взрыв самогонного аппарата. Пострадали три человека. Об этом сообщает источник.

«Инцидент произошел минувшей ночью в квартире на улице Братьев Радченко. После взрыва аппарата начался пожар, огонь распространился на площади 26 квадратных метров», — передает источник 78.ru.

В результате взрыва серьезные травмы получил 32-летний мужчина, который в настоящее время находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Его тело покрыто ожогами на 35-40%. Кроме того, еще два человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

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В Петербурге в квартире на улице Братьев Радченко в Колпино произошел взрыв самогонного аппарата. Пострадали три человека. Об этом сообщает источник. «Инцидент произошел минувшей ночью в квартире на улице Братьев Радченко. После взрыва аппарата начался пожар, огонь распространился на площади 26 квадратных метров», — передает источник 78.ru. В результате взрыва серьезные травмы получил 32-летний мужчина, который в настоящее время находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Его тело покрыто ожогами на 35-40%. Кроме того, еще два человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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