В петербургской квартире взорвался самогонный аппарат, трое пострадали

В Петербурге в квартире на улице Братьев Радченко в Колпино произошел взрыв самогонного аппарата. Пострадали три человека. Об этом сообщает источник.
«Инцидент произошел минувшей ночью в квартире на улице Братьев Радченко. После взрыва аппарата начался пожар, огонь распространился на площади 26 квадратных метров», — передает источник 78.ru.
В результате взрыва серьезные травмы получил 32-летний мужчина, который в настоящее время находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Его тело покрыто ожогами на 35-40%. Кроме того, еще два человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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