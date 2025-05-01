Тренер Родионенко заявил, что у Украины не получится лишить Мельникову нейтрального статуса

Украине вряд ли удастся лишить гимнастку Ангелину Мельникову нейтрального статуса, так как российская сторона подала апелляцию. Об этом рассказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
«Думаю, на этот раз у них вряд ли что-то получится», — заявила тренер в интервью Sport24. По ее словам, подобная попытка вряд ли будет успешной, поскольку российская федерация гимнастики уже подала апелляцию с претензией к комиссии, рассматривающей вопрос. Кроме того, она подчеркнула, что Мельникова не участвовала в мероприятиях в поддержку СВО.
Ранее стало известно, что украинские спортивные организации обратились в Международную федерацию гимнастики с требованием отстранить Ангелину Мельникову от международных турниров. Причиной стало ее участие в праймериз партии «Единая Россия», а также помощь семьям военных и проведение занятий для их детей.
Подобные конфликты между российскими и украинскими спортсменами происходят не впервые. Недавно на турнире в Испании украинский каратист отказался пожать руку российскому сопернику, что также вызвало широкий общественный резонанс.
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