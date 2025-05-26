Почти все мужское население сел на западе Украины было мобилизовано территориальными центрами комплектования (ТЦК). Об этом сообщили пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых захватила 76-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ группировки войск «Север».
«Женщины, дети, старики, молодежи нет. Моего возраста 46-47 лет нет. Даже некоторые там уже такие инвалиды, 'пропойцы' были, как их называют, алкаши, тоже всех подряд забрали», — рассказал пленный, передают РИА Новости. Он уточнил, что мобилизация проходила без разбора, и в армию отправляли даже тех, кто раньше считался негодным к службе.
Ранее сообщалось, что часть украинских военнопленных, взятых в плен на сумском направлении, выразила желание остаться в России, опасаясь повторной мобилизации после обмена. Многие из них попали в армию после уклонения от призыва и быстрого прохождения медицинской комиссии, а их родственники использовали чат-боты для жалоб на командование.
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