Сына замглавы СБУ, которого подозревали в отравлении, разыскивают в Москве

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Собственник машины обратился в полицию
Собственник машины обратился в полицию Фото:

В Москве полиция объявила в розыск 27-летнего сына бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира Сацюка, Ярослава. Молодого человека подозревают в незаконном удержании арендованного автомобиля Toyota Camry.

«Сына экс-замглавы СБУ <...> разыскивают в Москве», — пишет telegram-канал Mash. Ярослав Сацюк взял автомобиль напрокат на одну неделю еще в апреле 2025 года. Однако после истечения срока аренды машину не вернул. Сначала он объяснял задержку различными причинами и в течение месяца переводил деньги за продление аренды. Однако после того, как владелец потребовал вернуть автомобиль, Сацюк перестал выходить на связь. После этого собственник обратился в полицию.

Ярослав ранее занимался профессиональным спортом. Он выступал в качестве защитника за донецкий футбольный клуб «Олимпик», а также был игроком студенческой сборной Украины. В последние годы молодой человек проживал в России.

Владимир Сацюк занимал пост заместителя главы СБУ в 2004 году. В сентябре того года на его даче ужинал кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко. Через несколько дней после этого ужина Ющенко был госпитализирован с тяжелым отравлением диоксином. Позже он обвинил Сацюка в причастности к покушению, однако сам Сацюк все обвинения отвергал. После разгоревшегося скандала Владимира Сацюка лишили звания генерал-майора и он покинул Украину, перебравшись в Россию.

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В Москве полиция объявила в розыск 27-летнего сына бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира Сацюка, Ярослава. Молодого человека подозревают в незаконном удержании арендованного автомобиля Toyota Camry. «Сына экс-замглавы СБУ <...> разыскивают в Москве», — пишет telegram-канал Mash. Ярослав Сацюк взял автомобиль напрокат на одну неделю еще в апреле 2025 года. Однако после истечения срока аренды машину не вернул. Сначала он объяснял задержку различными причинами и в течение месяца переводил деньги за продление аренды. Однако после того, как владелец потребовал вернуть автомобиль, Сацюк перестал выходить на связь. После этого собственник обратился в полицию. Ярослав ранее занимался профессиональным спортом. Он выступал в качестве защитника за донецкий футбольный клуб «Олимпик», а также был игроком студенческой сборной Украины. В последние годы молодой человек проживал в России. Владимир Сацюк занимал пост заместителя главы СБУ в 2004 году. В сентябре того года на его даче ужинал кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко. Через несколько дней после этого ужина Ющенко был госпитализирован с тяжелым отравлением диоксином. Позже он обвинил Сацюка в причастности к покушению, однако сам Сацюк все обвинения отвергал. После разгоревшегося скандала Владимира Сацюка лишили звания генерал-майора и он покинул Украину, перебравшись в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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