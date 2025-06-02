Сына замглавы СБУ, которого подозревали в отравлении, разыскивают в Москве

В Москве полиция объявила в розыск 27-летнего сына бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира Сацюка, Ярослава. Молодого человека подозревают в незаконном удержании арендованного автомобиля Toyota Camry.
«Сына экс-замглавы СБУ <...> разыскивают в Москве», — пишет telegram-канал Mash. Ярослав Сацюк взял автомобиль напрокат на одну неделю еще в апреле 2025 года. Однако после истечения срока аренды машину не вернул. Сначала он объяснял задержку различными причинами и в течение месяца переводил деньги за продление аренды. Однако после того, как владелец потребовал вернуть автомобиль, Сацюк перестал выходить на связь. После этого собственник обратился в полицию.
Ярослав ранее занимался профессиональным спортом. Он выступал в качестве защитника за донецкий футбольный клуб «Олимпик», а также был игроком студенческой сборной Украины. В последние годы молодой человек проживал в России.
Владимир Сацюк занимал пост заместителя главы СБУ в 2004 году. В сентябре того года на его даче ужинал кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко. Через несколько дней после этого ужина Ющенко был госпитализирован с тяжелым отравлением диоксином. Позже он обвинил Сацюка в причастности к покушению, однако сам Сацюк все обвинения отвергал. После разгоревшегося скандала Владимира Сацюка лишили звания генерал-майора и он покинул Украину, перебравшись в Россию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.