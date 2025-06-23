Комик Азат Мусагалиев объявлен угрозой безопасности Украины

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Украина считает Мусагалиева угрозой безопасности страны из-за его концерта в ДНР
Украина считает Мусагалиева угрозой безопасности страны из-за его концерта в ДНР Фото:

Украинское министерство культуры и стратегических коммуникаций добавило российского комика Азамата Мусагалиева в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте министерства.

«Дополнить перечень лиц, которые осуществляют угрозу национальной безопасности, включить лицо: Мусагалиев Азамат Тахирович», — говорится в приказе министерства. Цитату приводит ТАСС.

Основанием для такого решения послужило участие Мусагалиева в концерте на территории Донецкой Народной Республики в 2023 году, где он исполнил юмористическую патриотическую песню. Кроме того, комика обвиняют в поддержке действий России и лично президента Владимира Путина.

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Украинское министерство культуры и стратегических коммуникаций добавило российского комика Азамата Мусагалиева в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте министерства. «Дополнить перечень лиц, которые осуществляют угрозу национальной безопасности, включить лицо: Мусагалиев Азамат Тахирович», — говорится в приказе министерства. Цитату приводит ТАСС. Основанием для такого решения послужило участие Мусагалиева в концерте на территории Донецкой Народной Республики в 2023 году, где он исполнил юмористическую патриотическую песню. Кроме того, комика обвиняют в поддержке действий России и лично президента Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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