Галкин* показал подросшую дочь

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Галкин* показал, как изменилась его дочь
Галкин* показал, как изменилась его дочь Фото:

Телеведущий и комик Максим Галкин* (признан в России иностранным агентом) опубликовал архивное фото подросшей дочери. Кадром он поделился в Instagram (владелец — компания Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Спустя восемь лет на том же месте», — подписал публикацию артист, сопроводив ее фотографией дочери, передает «Газета.ру». После начала специальной военной операции на Украине Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию. С 2022 года он активно гастролирует за границей, а позднее семья переехала в Израиль.

В сентябре 2022 года Минюст РФ включил Галкина в список иностранных агентов, указав, что он «получал финансирование от Украины» и занимался политической деятельностью. Сам артист тогда заявил, что не считает себя иноагентом. С тех пор артист дважды пытался оспорить свой статус в суде — в 2023 и 2024 годах, но оба иска были отклонены.

*Максим Галкин внесен в России в список иностранных агентов.

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Телеведущий и комик Максим Галкин* (признан в России иностранным агентом) опубликовал архивное фото подросшей дочери. Кадром он поделился в Instagram (владелец — компания Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). «Спустя восемь лет на том же месте», — подписал публикацию артист, сопроводив ее фотографией дочери, передает «Газета.ру». После начала специальной военной операции на Украине Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию. С 2022 года он активно гастролирует за границей, а позднее семья переехала в Израиль. В сентябре 2022 года Минюст РФ включил Галкина в список иностранных агентов, указав, что он «получал финансирование от Украины» и занимался политической деятельностью. Сам артист тогда заявил, что не считает себя иноагентом. С тех пор артист дважды пытался оспорить свой статус в суде — в 2023 и 2024 годах, но оба иска были отклонены. *Максим Галкин внесен в России в список иностранных агентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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