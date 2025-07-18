Шахматиста Карякина заочно приговорили на Украине к девяти годам тюрьмы

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На Украине Карякина приговорили к 9 годам тюрьмы
На Украине Карякина приговорили к 9 годам тюрьмы Фото:

Российский шахматист Сергей Карякин заочно осужден украинским судом к девяти годам лишения свободы с последующей конфискацией имущества. Соответствующую информацию распространила пресс-служба управления Службы безопасности Украины по Черновицкой области. Карякин признан виновным в финансировании деятельности, направленной на насильственное изменение границ территории или государственной границы Украины.

Шахматисту 35 лет, он родился в Симферополе. В 2016 году Карякин стал победителем турнира претендентов и сразился с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, однако уступил ему. В активе спортсмена также победа в Кубке мира 2015 года, титулы чемпиона мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016), а также две победы на командном чемпионате мира в составе сборной России (2013, 2019).

В марте 2022 года Международная шахматная федерация отстранила Карякина от участия в турнирах сроком на шесть месяцев за публичную поддержку специальной военной операции. Позднее гроссмейстер заявил, что планирует принимать участие в международных соревнованиях только при условии возвращения права российским спортсменам выступать под национальным флагом.

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Российский шахматист Сергей Карякин заочно осужден украинским судом к девяти годам лишения свободы с последующей конфискацией имущества. Соответствующую информацию распространила пресс-служба управления Службы безопасности Украины по Черновицкой области. Карякин признан виновным в финансировании деятельности, направленной на насильственное изменение границ территории или государственной границы Украины. Шахматисту 35 лет, он родился в Симферополе. В 2016 году Карякин стал победителем турнира претендентов и сразился с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, однако уступил ему. В активе спортсмена также победа в Кубке мира 2015 года, титулы чемпиона мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016), а также две победы на командном чемпионате мира в составе сборной России (2013, 2019). В марте 2022 года Международная шахматная федерация отстранила Карякина от участия в турнирах сроком на шесть месяцев за публичную поддержку специальной военной операции. Позднее гроссмейстер заявил, что планирует принимать участие в международных соревнованиях только при условии возвращения права российским спортсменам выступать под национальным флагом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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